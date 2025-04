Ierland verplicht techbedrijven tot strengere contentmoderatie

De Ierse mediawaakhond Coimisiún na Meán kondigt een nieuwe online veiligheidscode aan die vanaf volgende maand van kracht gaat. De code is van toepassing op videodeelplatforms die hun hoofdkantoor in Ierland hebben, waaronder TikTok, YouTube en Meta.

De nieuwe regels verplichten platforms om in hun voorwaarden expliciet het uploaden van schadelijke content te verbieden. Het gaat hierbij om materiaal dat bijvoorbeeld cyberpesten, zelfbeschadiging of eetstoornissen promoot, maar ook content die aanzet tot haat, geweld of terrorisme.

Platforms die pornografische content of buitensporig geweld toestaan, moeten voortaan 'gepaste' leeftijdsverificatie toepassen. Ook moeten ze gebruiksvriendelijke systemen implementeren voor het beoordelen van content en ouderlijk toezicht mogelijk maken voor materiaal dat schadelijk kan zijn voor kinderen onder de zestien jaar.

De code onderscheidt zich van de Europese Digital Services Act. Waar de DSA zich vooral richt op illegale content, breidt deze Ierse code uit naar schadelijke maar niet per se illegale content. Gebruikers kunnen dit soort content melden, waarna platforms verplicht zijn om hierop te handelen volgens hun eigen voorwaarden.

De nieuwe regels gelden voor tien platforms, namelijk Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Reddit, TikTok, Tumblr, Udemy, X en YouTube. De bijbehorende bedrijven hebben vanaf november 2024 negen maanden de tijd om eventuele aanpassingen te implementeren. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, krijgen boetes die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of maximaal tien procent van de jaarlijkse omzet.