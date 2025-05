Franse families van tieners die zelfmoord pleegden, klagen TikTok aan - update

Zeven Franse gezinnen hebben een rechtszaak aangespannen tegen TikTok. De families beschuldigen het platform ervan dat hun tienerkinderen via het algoritme zijn blootgesteld aan schadelijke content. Twee van de betrokken tieners hebben zelfmoord gepleegd.

De tieners werden blootgesteld aan content over zelfverminking, eetstoornissen en zelfdoding. Naast de twee zelfmoorden ondernamen vier van hen een zelfmoordpoging. Eén tiener ontwikkelde een eetstoornis. Dat zegt advocaat Laure Boutron-Marmion aan de Franse publieke omroep Franceinfo.

Het is de eerste groepszaak tegen TikTok in Europa. De ouders eisen dat TikTok juridisch aansprakelijk wordt gesteld. "TikTok is een commercieel bedrijf dat een product aanbiedt aan minderjarige consumenten. Ze moeten daarom verantwoording afleggen voor de tekortkomingen van hun product”, aldus Boutron-Marmion. TikTok zelf zegt dat het niet op de aanklacht kan reageren, omdat het via mediaberichten kennis heeft genomen van de zaak. De families en hun advocaat zouden geen contact hebben opgenomen met het bedrijf

Het Chinese socialemediaplatform ligt, net als andere platforms als Facebook en Instagram, al langer onder vuur vanwege de manier waarop het omgaat met potentieel schadelijke content. In de Verenigde Staten lopen momenteel honderden rechtszaken waarin platforms worden beschuldigd van het verslaafd maken van miljoenen kinderen aan hun diensten.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113. In België kun je terecht bij telefoonnummer 1813 of op zelfmoord1813.be.

Update, 13.00 uur: De reactie van TikTok werd aan het artikel toegevoegd.