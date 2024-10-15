TikTok zette functie om schermtijd te beperken in app om vertrouwen te winnen

TikTok beoordeelt het succes van zijn schermtijdlimieten voor kinderen niet aan de hand van hoeveel het de schermtijd beperkt, maar op het vertrouwen dat het bij ouders creëert. De functie zorgt ervoor dat tieners gemiddeld anderhalve minuut minder per dag op TikTok doorbrengen.

De schermtijd van gebruikers met de functie aan is gemiddeld 107 minuten per dag, tegenover 108,5 minuut van gebruikers zonder die functie, schrijft het Amerikaanse medium NPR. NPR heeft documenten ingezien uit de rechtszaak van de staat Kentucky tegen TikTok, die geheim moesten blijven. Daarin staan gegevens over de functie om schermtijd te beperken. Het is onbekend of de cijfers alleen gaan over Amerikaanse tieners of gebruikers wereldwijd.

Intern ziet TikTok die functie als een manier om vertrouwen bij het publiek op te bouwen en niet om schermtijd te beperken. TikTok heeft ook het succes van de functie afgemeten aan de hand van cijfers over het vertrouwen van het publiek, niet aan de beperking van schermtijd.

TikTok is zich ook al langer bewust dat het dwangmatig openen van de app, wat veel gebruikers lijken te doen, negatieve gevolgen heeft voor de vooral minderjarige doelgroep. "Dwangmatig gebruik correleert met een reeks negatieve effecten op de geestelijke gezondheid, zoals verlies van analytische vaardigheden, geheugenvorming, contextueel denken, diepgang in gesprekken, empathie en toegenomen angst", zo schreef het bedrijf in interne communicatie.

TikTok ageert in een reactie tegen de publicatie van NPR. "Het is zeer onverantwoordelijk van NPR om informatie te publiceren die door de rechtbank is verzegeld. Helaas worden in deze klacht misleidende citaten gebruikt en verouderde documenten uit hun context gehaald om een verkeerd beeld te geven van onze toewijding aan de veiligheid van de gebruikers van TikTok."

De documenten komen uit een rechtszaak van Amerikaanse staten tegen TikTok. Het is onduidelijk of ByteDance actief zal blijven in de VS. Het heeft tot januari om TikTok in de VS af te stoten en anders komt er een verbod op de app.