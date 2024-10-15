TikTok zette functie om schermtijd te beperken in app om vertrouwen te winnen

TikTok beoordeelt het succes van zijn schermtijdlimieten voor kinderen niet aan de hand van hoeveel het de schermtijd beperkt, maar op het vertrouwen dat het bij ouders creëert. De functie zorgt ervoor dat tieners gemiddeld anderhalve minuut minder per dag op TikTok doorbrengen.

De schermtijd van gebruikers met de functie aan is gemiddeld 107 minuten per dag, tegenover 108,5 minuut van gebruikers zonder die functie, schrijft het Amerikaanse medium NPR. NPR heeft documenten ingezien uit de rechtszaak van de staat Kentucky tegen TikTok, die geheim moesten blijven. Daarin staan gegevens over de functie om schermtijd te beperken. Het is onbekend of de cijfers alleen gaan over Amerikaanse tieners of gebruikers wereldwijd.

Intern ziet TikTok die functie als een manier om vertrouwen bij het publiek op te bouwen en niet om schermtijd te beperken. TikTok heeft ook het succes van de functie afgemeten aan de hand van cijfers over het vertrouwen van het publiek, niet aan de beperking van schermtijd.

TikTok is zich ook al langer bewust dat het dwangmatig openen van de app, wat veel gebruikers lijken te doen, negatieve gevolgen heeft voor de vooral minderjarige doelgroep. "Dwangmatig gebruik correleert met een reeks negatieve effecten op de geestelijke gezondheid, zoals verlies van analytische vaardigheden, geheugenvorming, contextueel denken, diepgang in gesprekken, empathie en toegenomen angst", zo schreef het bedrijf in interne communicatie.

TikTok ageert in een reactie tegen de publicatie van NPR. "Het is zeer onverantwoordelijk van NPR om informatie te publiceren die door de rechtbank is verzegeld. Helaas worden in deze klacht misleidende citaten gebruikt en verouderde documenten uit hun context gehaald om een verkeerd beeld te geven van onze toewijding aan de veiligheid van de gebruikers van TikTok."

De documenten komen uit een rechtszaak van Amerikaanse staten tegen TikTok. Het is onduidelijk of ByteDance actief zal blijven in de VS. Het heeft tot januari om TikTok in de VS af te stoten en anders komt er een verbod op de app.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 15-10-2024 14:14 44

15-10-2024 • 14:14

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Reacties (44)

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Znorkus 15 oktober 2024 15:28
Dit is geheel in lijn met corporate denken zoals ik dat ook hier in Nederland op wat kleinere schaal ervaren heb. Het gaat niet om wat je doet, maar om het verhaal wat je vertelt, om de indruk die consumenten van je hebben. Story-telling, story weaving zelfs, volgens een van de allergrootste levensmiddelenproducenten. Onderzoek laat zien dat perceived trust door parents het gebruik van de app verhoogt, dus wordt er aan de perceived trust gewerkt, want dit raakt de bottom line.

Nadeel van het kunnen registreren van bedrijven als rechtspersonen. Het systeem is niet goed bestand tegen zulke vergaande antisociale trekken bij een entiteit als bij een grote corporatie.

Dit is precies waar het adagio 'bedrijven zijn er alleen maar om winst te maken' faalt en stukloopt. Door niet naar de randvoorwaarden te kijken (maatschappelijk verantwoord ondernemen) vernietigt het bedrijf zijn ecosysteem, vroeg of laat, en is er geen klantenbasis meer. De pest is nu net dat, net als klimaatverandering, de effecten morgen pas komen, en niet vandaag. Vandaag liggen de aandeelhouders op hun terras in Dubai.

[Reactie gewijzigd door Znorkus op 15 oktober 2024 15:29]

bzuidgeest @Znorkus15 oktober 2024 16:55
Ofwel je samengevat. De eerste indruk is het belangrijkste.

Ik kan technisch het mooiste systeem hebben, als het geen hippe interface heeft of mooie kleurtjes verkoopt het niet. Of het nou zakelijk of privaat is. Zeker in ict begrijpen mensen toch niet wat ze kopen, dus kiezen ze op onbelangrijke indrukken.
dasiro @Znorkus15 oktober 2024 17:16
als je ziet wat voor snippets aan gebruikersinfo alphabet/google via hun functies voor gebruikers vrijgeeft en wat ze effectief hebben en voor zichzelf gebruiken, dan kan je tiktok nog "braaf" noemen, zeker doordat dit (weliswaar via een (niet direct gerelateerde) rechtzaak) wordt vrijgegeven.
kuurtjes @Znorkus16 oktober 2024 02:49
Maakt het zelfs iets uit voor die 'mensen' aan de top of een bedrijf ten onder gaat? Consequenties voor imoraal gedrag zijn er voor hun immers niet. En ze hebben genoeg geld verdiend om een handvol nieuwe bedrijven op te zetten.

Is kapitalisme nog steeds "vrijheid" als ze psychologie misbruiken om mensen verslaafd te maken om zo geld te verdienen? In mijn ogen totaal niet.
Menesis 15 oktober 2024 14:19
Het is echt bizar hoeveel kinderen op o.a. TikTok zitten. Zat een noors programma te kijken en op een middelbare school hadden ze allemaal een schermtijd van 8 tot 9 uur. Voornamelijk social media. Ja, dat vonden ze zelf ook veel maar ze waren allemaal echt verslaafd.
Hoe dat in NL zit weet ik niet, maar het zal wel hetzelfde zijn?

Zelf betrap ik me erop dat ik ook meer op Instagram zit dan ik zou willen, want voor je het weet zit je een paar uur per week op Zuck's platform.
Ik heb nu mijn partner een screentime code laten instellen en heb mezelf 10 min per dag gegeven :+ Ineens veel meer tijd vrij!

[Reactie gewijzigd door Menesis op 15 oktober 2024 14:20]

Janusch @Menesis15 oktober 2024 14:21
Je hebt de mogelijkheid om Instagram van je telefoon te verwijderen.

Uit ervaring weet ik: je mist helemaal niks. Echt niet.
Talkan @Janusch15 oktober 2024 14:35
Als liefhebber van livemuziek ervaar ik wel dat het aanzienlijk moeilijker is om op de hoogte te blijven van de tour data van je favoriete artiesten/bands als je geen social media gebruikt. Sommige hebben nog wel een nieuwsbrief waarmee ze deze informatie versturen, maar een hoop bands plaatsen deze data echt alleen nog maar op hun socials en eigen website. Dat is eigenlijk ook de enige reden waarom ik mijn Instagram nog niet heb gedeactiveerd.
loewie1984 @Talkan15 oktober 2024 14:45
Dat had ik ook, maar 'iedere' band heeft toch wel een mailinglist waar je je kunt inschrijven? Dat heb ik in ieder geval voor mijn favo bands gedaan.
DrBackBeat @Talkan15 oktober 2024 15:14
Bandsintown en Songkick. Uitstekende websites naar mijn ervaring middels welke je van veel bands te weten krijgt wanneer ze weer in de buurt spelen. Zal vast niet feilloos werken maar er zijn zeker wel manieren.
joker1977 @Janusch15 oktober 2024 14:37
Wordt snel een welles/nietes-discussie, maar is het wel of niet missen niet volstrekt persoon-afhankelijk ?

Voorbeeld:

Links en email-adressen zijn niet meer toegestaan op Strava. Club zet nu een aantal zaken online via hun instagram-kanaal. Dan kun je zeggen "moeten ze niet doen, moet anders, etc etc" maar de realiteit is dat je events mist als je geen Instagram volgt van de club.

en ongetwijfeld zijn er (veel) meer mensen, clubs en verenigingen die social media gebruiken voor bepaalde evenementen. Dat jij dat niet mist, prima. Maar er zijn ook andere mensen.
Janusch @joker197715 oktober 2024 15:56
Veel clubs, verenigingen etc sturen ook e-mails uit om op de hoogte te blijven.
joker1977 @Janusch15 oktober 2024 17:38
Dat zal, maar er zijn er ook een aantal die dat niet doen. Het gaat me erom dat "ik mis niks" nogal subjectief is.

Ook merk ik dat er veel te vaak wordt geredeneerd dat "een leven zonder <vul in social media>" per definitie rijker, beter en gezonder is. Iets wat natuurlijk niet waar is.

Niemand beweert dat kids met 8+ uur / dag schermtijd gezond bezig zijn, maar er zit ook nog wel iets (relatief onschuldigs) tussen 0 uur en 8 uur. Voor kinderen geldt dat ze in de basis de sturing van hun ouders nodig hebben en daar gaat het (vaak) ook al mis.
Vinnie.1234 @Janusch15 oktober 2024 15:14
Heb zelf Facebook verwijderd en geen moment spijt van, toch ben ik het niet helemaal met je eens. Er zijn echt wel momenten geweest dat ik iets gemist had omdat ik geen Facebook heb. Bepaalde activiteiten in de buurt of iets wat bij vrienden is gebeurd die ik niet heel vaak spreek. Of een verjaardag van iemand, facebook was toch wel ideaal als agenda. Al komen er wel steeds meer in mijn standaard agenda te staan inmiddels :)

Maar dit zijn dingen waar ik graag mee leef om geen Facebook meer te moeten gebruiken.
Janusch @Vinnie.123415 oktober 2024 15:59
Of een verjaardag van iemand, facebook was toch wel ideaal als agenda. Al komen er wel steeds meer in mijn standaard agenda te staan inmiddels :)
En zo lost dat zich weer op. Van de belangrijke mensen in mijn omgeving heb ik de verjaardag in mijn agenda staan. Vergeet ik er toch 1? Dan zet ik die vervolgens in mijn agenda zodat ik die het jaar erop niet meer vergeet.

Social media komt en gaat, maar je agenda als het goed is niet :)

Ik zie allemaal mensen reageren met 'ja maar dan mis ik xyz!'
We gebruiken social media als reden om belangrijke dingen niet te willen missen. Maar ik durf te schatten dat daarna 70%-90% van de tijd op social media gebruikt wordt voor minder nuttige content die je echt wel kan missen. Scrollen, scrollen, scrollen... :)
DeMolT. @Vinnie.123415 oktober 2024 16:04
Ik realiseer me net dat ik 10 jaar a-sociaal ben, in 2014 FB account verwijderd en nooit meer omgekeken naar social media.
Het enige dat ik nog heb, puur uit noodzaak, is LinkedIn....maar daar kijk ik alleen op zodra mijn opdracht afgerond is. Verder niet de app geïnstalleerd, alle e-mailmeldingen uit en kijk ik dus ook nooit. Ik heb altijd als ik dan na een tijd weer inlog een lading verzoeken om te "connecten" :+ ...

Mijn nichtje van 14 zat daarentegen wel dagelijks 9 uur per dag op social media, waaronder TikTok. Nu heeft ze een schermtijd van max 3 uur voor alle social media, ik had het naar 1 uur gebracht, maar dat vond m'n zus toch te extreem |:(
The Zep Man @Janusch15 oktober 2024 14:23
Een bevestiging vanuit iemand die nooit Instagram gehad heeft (als applicatie of account). Ik mis inderdaad niets. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 oktober 2024 14:24]

WillySis @Janusch15 oktober 2024 16:46
Zonder Instagram mis ik echt wel eens wat. Maar met Instagram gaat er gemakkelijk veel tijd verloren.
Ik heb Instagram nu bijna een jaar geleden de deur uit gedaan omdat ik toch al dingen begon te missen die achter een heleboel reclame en berichten van mensen die ik helemaal niet volg kwamen.

Facebook had ik een jaar eerder al om dezelfde redenen de deur uit gedaan en onlangs heb ik ook Google vervangen door DuckDuckGo. Al die bedrijven zijn gewoon zo te inhalig en willen steeds meer advertenties en gesponsorde content plaatsen. Op een gegeven moment zitten ze gewoon boven de limiet en vertrekken mensen naar een gebruikersvriendelijk alternatief. Meta en recent ook Google zijn die limiet bij mij dus gepasseerd.

Het verwijderen van apps als Facebook, Instagram, Tiktok en Google van een telefoon is niet altijd mogelijk. Soms zijn die op zo'n manier voorgeïnstalleerde dat verwijderen is uitgeschakeld.
asing @Menesis15 oktober 2024 14:47
Hier in Nederland is dat niet anders. Om mij heen hoor ik ook 8 uur+ aan schermtijd. Dat is natuurlijk niet alleen TikTok, maar ook andere diensten hebben "snel consumeerbare" dingen. Youtube Shorts, Instagram Reels etc. Het is een soort verslaving waarbij je denkt : nog eentje dan. En uiteindelijk ben je dan alleen maar aan het doomscrollen. 8 Uur per dag zonder je je af van de rest van de wereld, veilig in je eigen coconnetje met je telefoon. Ergens verstoort dat je sociale leven. Ook gaan telefoons niet standaard op nachtlicht stand, dus je krijgt weer teveel blauw licht wat weer niet goed is voor je nachtrust.

Als je die 8 uur op de bank of in bed zou doorbrengen zou het nog niet zo ernstig zijn, maar ik zie heel geregeld jongeren op de fiets, handen los en tijdens het fietsen hun telefoon in hun handen.

Uiteindelijk zal dat doomscrollen gewoon niet gezond zijn voor je ontwikkeling. Stoppen zal het niet. Als TikTok besluit om je consumptie tot een uur per dag te beperken, dan switchen ze gewoon naar Insta. Het is niet de app die verslavend is, het is je brein dat constant op zoek is naar prikkels, instant vermaak. Toen ik jong was was er geen mobieltje, geen internet en TV begon pas 's avonds of op woensdagmiddag. Dus je verveelde je wel eens. Dat is eigenlijk gezond. Je brein heeft even nodig om de dag te verwerken. Maar dat is er tegenwoordig niet meer bij. De dopamine komt gewoon van je scherm dus als je je vereelt... pak dat ding en scroll je een ongeluk.

[Reactie gewijzigd door asing op 15 oktober 2024 14:51]

Klauwhamer @asing15 oktober 2024 15:06
Om mij heen schrik ik ook van het effect van mobiele telefoons en social media. Ik heb verschillende volwassenen onafhankelijk horen zeggen dat film kijken zonder mobiele telefoon "gewoon" niet meer gaat, omdat het te weinig prikkels oplevert en ze steeds naar hun telefoon grijpen. In mijn directe omgeving merk ik dat ook, en ik word er vrij chagrijnig van als men druk is met de telefoon, grapjes of details mist, om later er door te gaan tetteren met "wat was er wat was er".
Korvaag @Klauwhamer15 oktober 2024 15:18
Och hou op. Dat is inderdaad nog het ergste. Dat continue ge-"wat wat wat" als je iets aan het vertellen bent. Bij zowel kinderen als volwassenen. Ik schiet dan nog wel eens uit m'n slof: "Dan moet je misschien eens aandacht hebben voor het gesprek". Ik kan er zo slecht tegen. Als je met iemand in gesprek bent of bij mensen aan tafel zit dan vind ik het gewoon ronduit asociaal om continu op je telefoon te kijken als er een gesprek plaatsvindt (of de andere dwangmatige versie: als er een stilte is van 10 seconden, direct een telefoon pakken).
YopY @Korvaag15 oktober 2024 16:41
Als iemand terwijl je met ze praat naar hun telefoon grijpt moet je ze gewoon de tijd geven, zo van, "Oh sorry nee je had een belangrijk telefoongesprek ofzo". Als ze vragen wat er gebeurde, ook gewoon negeren. Passief-aggressief hinten dat ze een samenvatting op hun telefoon kunnen opzoeken kan ook natuurlijk.
Klauwhamer @YopY15 oktober 2024 16:59
Ja, dat zijn natuurlijk allemaal open deuren. De tragische waarheid is dat het er op lijkt dat bij sommigen daadwerkelijk iets stuk is gegaan, afgebrokkeld is: het vermogen je aandacht ergens bij te houden. Het enige wat je hier aan kunt doen is hopen dat de persoon dit zelf herkent en er ook niet zo blij mee is, en er wat aan wil doen het te corrigeren. Wanneer deze twee dingen niet spelen, kan je van dat soort passief-agressieve dingen blijven zeggen tot je een ons weegt en uiteindelijk knallende ruzie krijgt. Keer op keer.

Het contrast met hoe ik met mijn telefoon en/of social media om ga versus mijn omgeving lijkt groter en groter te worden. Ik kan prima een dag lang mijn telefoon niet aanraken en ik heb vrijwel alle (push)notificaties uitgeschakeld. Ik heb een uitzondering voor mijn echtgenote op de telefoon en Whatsapp, de rest is vrijwel allemaal gemute. Ik heb geen boodschap aan het afgeven van blauwe vinkjes zonder stante pede antwoord te geven -- en ik verwacht dat van anderen richting mij evenmin. En eigenlijk neig ik naar nog veel minder telefoon als ik zie wat het effect is.
nightgold @Menesis15 oktober 2024 14:47
Het probleem is een beetje zoals elke verslaving.
Je zegt; ik rook enkel nog 's avonds een sigaretje. Dat word 's ochtends en 's avonds. En voor het je weet ben je gewoon weer bezig zoals voorheen.
Eigenlijk werkt alleen, volledig stoppen.

Ik heb m'n vrouw de tip gegeven om de apps te verwijderen en via incognito browser sessies te surfen als ze echt iets wil checken op social media. Dan is er een serieuze drempel (lange weg naartoe + inloggen) waardoor je er bewust naar toe gaat en niet "effe snel".
Zelfs heb ik al sinds '15 fzo geen social media meer (inb4 tweakers is social media) en ik heb niet het gevoel dat mijn leven daardoor moeilijker is, integendeel _/-\o_

[Reactie gewijzigd door nightgold op 15 oktober 2024 14:48]

YopY @nightgold15 oktober 2024 16:43
TwEaKeRs Is SoCiAl MeDiA! Ik merk dat ik dagelijks op tweakers ga doomscrollen, maar gelukkig zijn er in de praktijk maar twee dozijn berichten per dag, de meesten skim ik gewoon dus tweakers zuigt niet zoveel tijd op.

Reddit daarentegen... Ik blijf tegen mezelf zeggen dat ik het alleen gebruik als ik even niks anders te doen heb / tijdverdrijf, maar soms is dat twee of drie uur per dag.
nightgold @YopY15 oktober 2024 17:37
Je reageert wss ook op zaken, dus ga je terug om te kijken naar reacties. Nu je dus terug op de site zit, blijf je hangen, nieuwe reacties plaatsten en zo zit je vast in een vicieuze cirkel.
Account (en recente reacties) deleten dus, om de cirkel te doorbreken.
Vexxon @Menesis15 oktober 2024 14:49
Ik heb/had het vooral met Reddit, de enige vorm van social media die ik echt veel gebruik. Vorige week toevallig van mijn toestel verwijderd omdat het me teveel teut laat zien die ik echt niet wil zien. Ja dat kan ik aangeven maar dat wordt gewoon vervangen door het volgende wat ik niet wil zien.
Ik heb nog steeds de neiging veel mijn toestel te pakken uit gewoonte, dat moet ik nog afleren.
YopY @Vexxon15 oktober 2024 16:44
Same (dat ik Reddit gebruik, niet dat ik het verwijder). Ik was er bijna mee gestopt toen Apollo ermee stopte na hun API wijzigingen, maar een alternatieve app + 4 euro per maand is ook wel okee.

Dat gezegd hebbende, ik vraag me af waar ik die tijd anders aan zou besteden. Het is tenslotte een beetje scrollen tussen de bedrijven door of op de wc.
MPIU8686 @Menesis15 oktober 2024 15:43
Het beste is gewoon, tiktok en instagram niet gebruiken .. begrijp eigenlijk niet wat ze eraan vinden. Heb 8 jaar geleden "onder druk" eens een account aangemaakt en of deze momenteel nog actief is of niet, geen idee .. :D

FB 20min per dag en soms helemaal niet als ik er geen zin in heb.
Vooral voor het nieuws van HLN en GVA eens af te gaan.

tiktok gebruik ik zelf niet en dus ook geen behoefte aan.
Mijn dochter gebruikt helemaal geen social media meer sinds een paar jaar terug.
martijn86 15 oktober 2024 14:48
Haha, "We hebben digitale heroïne gemaakt voor je kids. Ho ho, dat klinkt misschien erg, maar het is oké, je kunt nu zelf aangeven hoeveel heroïne ze mogen gebruiken op een dag!". Die negatieve gevolgen liegen er ook niet om trouwens. Wij (1986) kregen gewoon vierkante ogen als we langer dan een uur tv keken in het weekend. Verdienmodellen op basis van korte dopamine hits bij minderjarigen vind ik persoonlijk vele malen verontrustender dan fatbikes of vapes met een watermeloen smaakje.
Tweakert2020 @martijn8615 oktober 2024 15:22
Wat bedoel je met wij kregen vierkante ogen?
Stukfruit @Tweakert202015 oktober 2024 15:40
Dat zeiden ouders vroeger als je te veel achter de (zwartwit) TV zat.

Ik heb het nooit nagevraagd, maar het zal er vast iets mee te maken hebben dat de zware beeldbuizen van toen nog redelijk vierkant waren ipv breedbeeld. Dat werd later pas geïntroduceerd als moderne uitvinding nadat er geen afhankelijkheid meer was van scanlines als ik het me goed herinner.

In het kort: het was een volksverhaaltje dat je ogen zich naar de beeldbuis gingen vormen. In dezelfde categorie als "van seks wordt je doof".

Bijziendheid is trouwens wel een ding maar dat komt niet door vierkante ogen of intieme activiteiten.
loki504 @Tweakert202015 oktober 2024 15:39
Dat werd vroeger gezegd als je te lang en/of te dicht bij een scherm keek.

https://willemwever.kro-n...en-vierkante-ogen-krijgen.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 15 oktober 2024 15:40]

SouLLeSSportal @martijn8615 oktober 2024 15:43
als ik zie bij mijn team van vrij jonge mensen die bij ons in de lijn bellen, zag ik ze eigenlijk constant op de telefoon tot het punt dat ze gewoon het werk niet goed deden hierdoor. Gewoon verplicht weg houden bij werk helpt daarin al een heel stuk, maar in de pauze zie je ze weer meteen de telefoon pakken en vastgeplakt de meest domme onzin door zien scrollen. Het is echt onwerkelijk wat voor digitale diarhee ze voorbij zien komen. Het is echt bizar.
Ik ben zelf te ' oud' om mij daar bezig mee te houden, ik ben nog van de fb generatie, voor de rest gebruik ik eigenlijk niet echt social media, maar zelfs ik vind dat ik veel te veel achter de pc zit zonder echt wat te doen, thuis. Dat is dan vooral youtube kijken.
asing @SouLLeSSportal15 oktober 2024 18:27
Ik ken jongeren die niet meer durven te bellen of ander direct sociaal contact aan te gaan.

Alles moet via een app/dm. Iets anders is eng! }>

Ja, we kweken een stel zombies.
CAPSLOCK2000
15 oktober 2024 15:35
De schermtijd van gebruikers met de functie aan is gemiddeld 107 minuten per dag, tegenover 108,5 minuut van gebruikers zonder die functie,
Wat een aanfluiting, ze hebben de limiet dus zo gekozen dat niemand er last van heeft buiten de meest extreme gebruikers. Het is gewoon bewuste misleiding. Sterker nog, veel mensen zullen zo'n limiet zien als een quota dat ze op "moeten" maken. Ze hebben dus een grens gesteld aan een paar gebruikers die toch al meer kijken dan ze opleveren en dat verschil is opgevuld met andere gebruikers die meer kijken.

Persoonlijk geloof ik niet zo in tijdslimieten als oplossing, het is hooguit een noodoplossing. Het nadeel van limieten is namelijk dat de waarde van de tijd die je wel hebt hoger wordt waarbij het risico bestaat dat je alleen maar verder geobsedeerd raakt. Iedere verslaafde weet dat je niet kan afkicken als je dat niet zelf wil, zeker niet als de drugs overal voor het oprapen liggen. Maar als drugs duur zijn dan gaan verslaafde misdaden plegen om hun verslaving te bekostigen en ze zullen alles doen om er aan te komen. Als je dat wil breken moet je een alternatief bieden en liefst voordat mensen verslaafd raken aan zware middelen.

Het echte probleem is dat er bedrijven zijn die hun product met opzet zo verslavend mogelijk maken. Het is natuurlijk totaal niet ethisch om een product te maken waarvan je weet dat het schadelijk is. Als het om kinderen gaat telt nog een stuk zwaarder. Maar het is ook erg lastig om daar wettelijk grenzen aan te stellen want klanten reageren heel positief en waar ligt de grens tussen luisteren naar de wensen van je klanten en ze beschermen? Het hoeft niet eens een bewuste keuze te zijn maar een gevolg van een zelfoptimaliserend algoritme dat probert zo veel mogelijk geld te verdienen.

Maar in dit geval lijkt het er toch wel heel erg op dat er bewust is gekozen om een maatregel te treffen die geen effect heeft maar lekker klinkt voor de buitenwereld. Misleiding dus.
EzraTweaked 15 oktober 2024 14:51
Ik ben zo blij dat ik en mijn kids niet op tiktok zitten.
Dit lijkt me zo enorm verslavend..
Amadeus1966 @EzraTweaked15 oktober 2024 15:31
Ik zit op tweakers, dat is minstens net zo erg :-)
MPIU8686 15 oktober 2024 15:50
Ja, want die 1,5 minuut per dag gaat de gehele zaak uitmaken, denk dat het probleem hem eerder zit in het dagelijkse gebruik en dat dit net moet stoppen. Overal zie je kinderen rondlopen met de smartphone in de hand, er altijd maar op aan het tokkelen en filmpjes kijken. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben om te weten dat dit ongezond is.

Vanaf mijn 13 jaar had ik een GSM, die kwam enkel uit mijn vestzak voor een bericht te sturen of te bellen om te weten waar iemand was of ik kreeg zelf een SMS of werd opgebeld. Die GSM was bijzaak toen, ging louter om bereikbaarheid.
eazyq 15 oktober 2024 15:52
Ik heb behalve LinkedIn alle socials weggegooid en mijn accounts verwijderd. Je mist werkelijk helemaal niets en zit niet de godganse dag met je hoofd op je scherm.
Horatius 15 oktober 2024 17:32
De functie zorgt ervoor dat tieners gemiddeld anderhalve minuut minder per dag op TikTok doorbrengen.
Wordt deze conclusie getrokken uit dit? @arnoudwokke
De schermtijd van gebruikers met de functie aan is gemiddeld 107 minuten per dag, tegenover 108,5 minuut van gebruikers zonder die functie
Als ik de bron tekst ook bekijk is de tweede tekst dan ook incorrect. Het vergelijkt de schermtijd van gebruikers voor en na het instellen van de tool. Niet gebruikers welke de tool wel hebben en welke niet.
Het tweede is namelijk een correlatie, geen causaal verband. Het eerste is wel een correcte vergelijking.
B00st3r 15 oktober 2024 18:58
Stichting open deur
Bux666 16 oktober 2024 19:12
TikTok ageert in een reactie tegen de publicatie van NPR. "Het is zeer onverantwoordelijk van NPR om informatie te publiceren die door de rechtbank is verzegeld. Helaas worden in deze klacht misleidende citaten gebruikt en verouderde documenten uit hun context gehaald om een verkeerd beeld te geven van onze toewijding aan de veiligheid van de gebruikers van TikTok."
Wat een totale kolder van een bedrijf dat exposed is en in de hoek is gezet met de verachtelijke waarheid! Ik durf te wedden dat als deze documenten niet waren gelekt, dat ze diezelfde argumenten echt niet hadden aangevoerd in de rechtbank.

Dit soort bedrijven zijn absoluut verwerpelijk, slecht voor de sociale samenleving, slecht voor de jeugd en enkel goed voor hun steeds maar meer eisende aandeelhouders. Wat mij betreft worden deze platforms gewoon verboden. Jammer, had je maar aantoonbaar al die jaren meer moeten doen om dit tegen te gaan.
Achteraf klagen dat berichtgeving misleidende citaten bevatten en verouderde documenten worden gebruikt...houdoe!

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