TikTok moet Canadese activiteiten staken, app blijft er wel toegankelijk

De Canadese overheid heeft TikTok bevolen te stoppen met zijn Canadese activiteiten. Het bevel is gegeven vanwege zorgen over de nationale veiligheid, zo stelt de regering. Canadese inwoners kunnen de app wel blijven gebruiken.

Concreet betekent het bevel dat TikTok zijn Canadese kantoren in Toronto en Vancouver moet sluiten. Volgens minister François-Philippe Champagne van Innovatie moet dat vanwege informatie en bewijs dat naar boven is gekomen bij een nationaleveiligheidsbeoordeling en op advies van de Canadese veiligheids- en inlichtingengemeenschap, meldt CBC News.

"Ik mag niet in detail treden, maar ik weet dat Canadezen het begrijpen dat het om serieuze zaken gaat als je zegt dat de Canadese overheid maatregelen neemt om de nationale veiligheid te beschermen", zegt de minister. De overheid benadrukt echter dat de toegang tot de app in Canada niet geblokkeerd wordt, omdat het gebruik hiervan een 'persoonlijke keuze' is. Champagne adviseert gebruikers wel om goed op te letten bij het gebruik van de app.

Een woordvoerder van TikTok laat aan CBC News weten dat het bedrijf juridische stappen gaat zetten. "Het sluiten van de Canadese kantoren van TikTok en het vernietigen van honderden goedbetaalde, lokale banen is in niemands belang. De sluitingsbevelen van vandaag doen precies dat. We zullen het bevel bij de rechtbank aanvechten."

Critici stellen al langer dat gebruikersdata van TikTok in handen van de Chinese overheid kunnen komen. TikTok zelf ontkende dat in augustus tijdens een rechtszaak in de VS. Eerder dit jaar werd in de VS ook een wet aangenomen waardoor TikTok mogelijk verboden wordt in de Verenigde Staten. Moederbedrijf ByteDance heeft tot 19 januari om het platform te verkopen aan een Amerikaanse partij. Gebeurt dat niet, dan wordt de app verboden en moet deze verwijderd worden uit Amerikaanse appwinkels.