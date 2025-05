Bloomberg: Biden wil subsidies voor Chips Act voor einde termijn uitdelen

De Amerikaanse president Joe Biden wil het geld dat voor de Chips and Science Act is gereserveerd verdelen voordat zijn termijn als president in januari eindigt. Daardoor zouden TSMC en GlobalFoundries miljarden krijgen voor Amerikaanse fabrieken.

De twee bedrijven krijgen het geld in de vorm van subsidies en leningen, stellen ingewijden tegenover Bloomberg. Daar werden eerder dit jaar al conceptafspraken over gemaakt onder de zogenaamde Chips and Science Act. TSMC zei toen dat het zo'n 6,6 miljard dollar aan subsidies krijgt en 5 miljard dollar aan leningen. Dat geld wordt gebruikt om drie halfgeleiderfabrieken te bouwen in Phoenix. GlobalFoundries zei in februari 1,5 miljard dollar aan subsidies te krijgen en 1,6 miljard dollar aan leningen, wat gebruikt wordt voor een nieuwe fabriek in New York en uitbreidingen van fabrieken in New York en Vermont.

Volgens de ingewijden blijven die bedragen ongeveer gelijk in de definitieve afspraken. Wanneer de afspraken officieel worden ondertekend en alle details naar buiten komen, is nog niet bekendgemaakt. TSMC, GlobalFoundries en het Amerikaanse handelsministerie willen daar tegenover Bloomberg niet op reageren.

De Chips and Science Act werd in de zomer van 2022 ondertekend door Biden. Via deze wet wil de Amerikaanse overheid de afhankelijkheid van internationale chipproducenten en -producten terugdringen. Daarvoor is zo'n 39 miljard dollar aan subsidie gereserveerd, met daar bovenop nog enkele miljarden dollars die als leningen kunnen worden uitgegeven. Inmiddels zou er nog 3 miljard dollar over zijn om te verdelen.

Volgens Bloomberg willen Biden en mensen uit de industrie de overeenkomsten voor de verdeling van dat geld zo snel mogelijk afronden. Dat zou onder meer te maken hebben met de herverkiezing van Donald Trump als president, aangezien hij het programma eerder 'heel slecht' noemde. Als er eenmaal contracten over de subsidies en leningen getekend zijn, wordt het geld in delen uitgekeerd op basis van projectspecifieke mijlpalen. Daardoor vindt een deel van de uitkering van de financiering waarschijnlijk nog plaats onder het leiderschap van Trump.