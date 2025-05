Microsoft voegt ChatGPT en GitHub Copilot toe aan Windows Terminal

Microsoft heeft een integratie met ChatGPT en GitHub Copilot toegevoegd aan Windows Terminal. Daardoor is het mogelijk om binnen de Terminal te vragen naar commando's die gebruikt kunnen worden.

De nieuwe integratie is uitgebracht in een update voor Windows Terminal (Canary) op 29 oktober, signaleert Windows Latest. De integratie maakt het mogelijk om ChatGPT of Copilot vragen te stellen, waarna de AI een snelle suggestie aanlevert. Dit kunnen vragen zijn over fouten die de gebruiker tegenkomt, hoe bepaalde acties uitgevoerd moeten worden of om snelle stukken code te genereren. Microsoft zegt dat het de chatgeschiedenis niet opslaat.

De integratie is ontworpen om met alle shells te werken, waaronder Command Prompt, PowerShell, WSL Ubuntu en Azure Cloud Shell. De AI ziet ook welke shell gebruikt wordt. Dit wordt binnen de chat aangegeven in de linkerbovenhoek.

Vooralsnog gaat het om een experimentele feature, die alleen werkt in WIndows Terminal (Canary). De integratie is echter niet gratis. Gebruikers moeten een apikey, bijvoorbeeld de GitHub Copilot-api, Azure's OpenAI-api of de OpenAi-api, invoeren om deze te gebruiken.