Airconditioning van Panasonic is niet meer aan te sturen via Home Assistant

Airconditioningapparaten van Panasonic lijken sinds 5 november niet meer aangestuurd te kunnen worden via Home Assistant. Tientallen gebruikers klagen hierover op GitHub. De apparaten blijven wel aan te sturen via Comfort Cloud, de app van Panasonic.

Het probleem zit in een integratie waarmee Comfort Cloud-apparaten van Panasonic via Home Assistant aangestuurd kunnen worden. De integratie is niet van Panasonic of Home Assistant, maar, net als vele andere integraties voor Home Assistant, gemaakt door gebruikers zelf.

Volgens gebruikers lijkt het erop dat de toegang tot de api geblokkeerd wordt als er geen gebruik wordt gemaakt van de officiële Comfort Cloud-app. Wie via Home Assistant verbinding probeert te krijgen met zijn airconditioning, krijgt de melding dat de integratie geen verbinding kan maken met de api en dat alle entiteiten onbeschikbaar zijn. Het herstarten van Home Assistant lijkt de problemen niet op te lossen.

Panasonic heeft nog geen publieke reactie gegeven op de klachten. Daarmee is niet officieel duidelijk of het om een tijdelijk probleem gaat of dat Panasonic de toegang tot de api permanent heeft afgesloten. Diverse gebruikers zeggen contact te hebben gezocht met de lokale afdelingen van Panasonic. Een van hen kreeg in een reactie van het Zweedse Panasonic te horen dat er geen open api beschikbaar is en er ook geen plannen zijn om die wel beschikbaar te stellen. Tweakers heeft Panasonic Benelux benaderd met vragen over de gemelde problemen.