Verenigde Naties nemen Nederlandse resolutie over militair gebruik van AI aan

De Verenigde Naties hebben de allereerste resolutie over het militaire gebruik van AI aangenomen. De resolutie werd ingediend door Nederland en Zuid-Korea. De resolutie moet de basis leggen voor internationale normen rondom het militaire gebruik van AI.

Krijgsmachten wereldwijd investeren in AI-technologie, onder meer om sneller besluiten te nemen, gedrag te voorspellen of om vijanden te herkennen, schrijft de VN. Daaraan kleven echter ook risico's en dilemma's. Zo is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor fouten die gemaakt worden door het gebruik van AI en is het nog de vraag hoe een AI-wapenwedloop voorkomen kan worden.

Nederland en Zuid-Korea willen dat er betere wereldwijde afspraken gemaakt worden over het militaire gebruik van AI. Met de nu aangenomen resolutie wordt in kaart gebracht welke risico's en kansen landen zien, waarmee volgens de VN de basis gelegd wordt voor internationale normen waaraan landen zich moeten houden. "Dat is extra belangrijk nu er veel conflicten in de wereld zijn – waarin AI ook al volop wordt gebruikt."