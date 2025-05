Microsoft test Xbox-AI-chatbot voor ondersteuningsvragen in VS

Amerikaanse Xbox-gebruikers kunnen vanaf deze week Microsofts AI-chatbot gebruiken voor ondersteuningsvragen over games en consoles. Deze vragen kunnen met tekst of spraak gesteld worden. Volgens een eerder gerucht werkt Microsoft ook aan een AI-gameassistent.

De chatbot heet Support Virtual Agent en is alleen te gebruiken voor Amerikaanse gebruikers binnen het Xbox Insider-programma, schrijft Microsoft. De chatbot gebruikt informatie van de Xbox-supportsite om vragen te beantwoorden. Als de chatbot de vragen niet kan beantwoorden, wordt de gebruiker doorverwezen naar een mens. Met duimpjes omhoog of omlaag kunnen gebruikers feedback doorgeven aan Microsoft.

De Support Virtual Agent is een mogelijke eerste stap naar een AI-gameassistent waaraan Microsoft volgens een eerder gerucht zou werken. Hier zegt Microsoft op dit moment niets over; de huidige chatbot is alleen voor vragen over hoe bijvoorbeeld giftcards gebruikt kunnen worden. Het is niet bekend of en wanneer de Support Virtual Agent naar Europa komt.