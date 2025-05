Corsair brengt MP700 Elite PCIe 5.0-ssd's met nieuwe Phison-controller uit

Corsair brengt de MP700 Elite-serie M.2-ssd's met de nieuwe Phison PS5031-E31T-controller uit. De ssd-reeks is beschikbaar in configuraties met 1TB en 2TB opslagruimte, die respectievelijk 160 en 285 euro kosten. Er is ook een versie met heatsink beschikbaar; daarvan is geen prijs bekend.

De MP700 Elite is een ssd op basis van de PCIe 5.0 x4-interface en ondersteunt onder ideale omstandigheden sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 10.000MB/s en 8.500MB/s. Het opslagmedium gebruikt TLC-nand en is alleen beschikbaar in de M.2-2280-formfactor.

Corsair is voor zover bekend de eerste grote fabrikant die gebruikmaakt van de Phison PS5031-E31T-controller. Phison kondigde deze controller in 2023 al aan. De controller ondersteunt een maximale lees- en schrijfsnelheid van 10.800MB/s, wat lager is dan de maximale theoretische snelheid van de PCIe 5.0 x4-interface, wat 16.000MB/s is. Deze 'beperking' van de maximale snelheid moet voor een hogere efficiëntie en lagere hitteproductie zorgen.