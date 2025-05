Bij Tweakers testen we regelmatig de nieuwste ssd's en raden we specifieke varianten van de opslagmedia in onze Best Buy Guides aan. We kijken dan naar de uitblinkers, de versies met de beste prijs-kwaliteitverhouding, de producten met de hoogste kwaliteit of de geavanceerdste prestaties. Maar hoe zit het nou met de doorsnee producten: de hardware die vlees noch vis is, maar tegelijk exact representeert wat fabrikanten over de gehele breedte op dit moment uitbrengen? Kortom, wat is de gemiddelde ssd?

Om dat uit te zoeken dook Tweakers in de data van de Pricewatch, onze vergelijkingstool met zo'n beetje alle relevante specificaties van in dit geval solidstatedrives. We hebben verschillende hoofdspecs geïnventariseerd, waaronder de prijs, het formaat, de capaciteit en de sequentiële lees- en schrijfsnelheden. De combinatie van al die gemiddelden levert uiteindelijk de gemiddelde ssd op.