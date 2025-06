Pricewatch-gegevens hebben enkele beperkingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde specificaties niet zijn ingevuld bij sommige laptops. De totale steekproefgrootte kan daarom per categorie verschillen. Bovendien staan in de Pricewatch vaak meerdere configuraties van dezelfde laptop, met bijvoorbeeld meer geheugen of opslag. Dat kan sommige data mogelijk licht vertekenen. Eventuele kanttekeningen staan in de tekst bij relevante categorieën.

Dit artikel is gebaseerd op data uit de Pricewatch. De gegevens zijn verkregen door te filteren op laptops met een levertijd van maximaal drie dagen. Die levertijd is ingesteld om oudere laptops, die niet langer verkrijgbaar zijn, zo veel mogelijk uit de data te weren. De gegevens zijn voornamelijk verzameld in de week van 9 september.

Al die vragen en meer beantwoorden we in dit artikel. We bekijken de gemiddelde processor en gpu, de hoeveelheid opslag en geheugen, de specificaties van het scherm, de accucapaciteit en het gebruikte OS. Op de laatste pagina combineren we alle verzamelde specificaties om tot de meest middelmatige, 'modale' laptop te komen en berekenen we de daadwerkelijke gemiddeldes van relevante specificaties.

Door de specificaties van die laptops te verzamelen, kunnen we een beeld schetsen van hoe de doorsneelaptop eruitziet. We bekijken per categorie wat de meest voorkomende specificatie is. Heeft de doorsneelaptop een processor van Intel, of van AMD? En heeft die inmiddels al 16GB ram, of beschikt hij over 8GB geheugen, ( voorlopig ) net als sommige Apple-laptops?

Je kunt je echter ook afvragen hoe een gemiddelde laptop eruitziet. Een notebook die nergens echt in uitblinkt, maar ook op geen enkel vlak tegenvalt. Om dat uit te zoeken, doken we in de Tweakers Pricewatch. Dat is niet alleen onze prijsvergelijker, maar ook een enorme dataset met alle specificaties van veel verschillende laptops.

We beginnen bij de cpu's in laptops. Te zien is dat Intel de grootste fabrikant van laptopprocessors is. In de Pricewatch beschikt 72,66 procent van de leverbare laptops over een cpu van dat bedrijf. Daarbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat, zoals ook in de verantwoording op de vorige pagina vermeld, dit aantal ook meerdere varianten van dezelfde laptop kan bevatten. Datzelfde geldt ook voor AMD- en Apple-laptops, en in mindere mate voor notebooks met een Qualcomm-soc of andere chip.

Intel en AMD vertegenwoordigen het gros van de laptopmarkt

Onder de Intel-processors zijn vooral de nieuwere cpu's goed vertegenwoordigd. De dertiende generatie Core-cpu's is goed voor ongeveer 30 procent van de leverbare Intel-laptops, gevolgd door de recentere Meteor Lake-chips met zo'n 23 procent. 12th en 14th Gen-processors zijn respectievelijk goed voor 21,6 en 6,3 procent van de laptops met een Intel-cpu.

Bij AMD, dat goed is voor 21,18 procent van alle laptops, is het lastiger om de cpu's uiteen te zetten. Dat komt door de verwarrende naamgeving van die processors en de mengelmoes aan architecturen die de fabrikant ieder jaar gebruikt in zijn nieuwe cpu's. Als we ze toch filteren, lijkt de Zen 3(+)-architectuur het best vertegenwoordigd onder AMD-laptops, met een aandeel van 39,7 procent. Dat wordt gevolgd door Zen 4 met 35,1 procent en Zen 2 met 18,7 procent. Van de laptops met een AMD-processor beschikt 1,7 procent over de nieuwste Ryzen AI 300-cpu's, op basis van de Zen 5-architectuur. De overige laptops zijn gebaseerd op oudere architecturen.

De meeste Apple-laptops, met een totaalaandeel van 4,74 procent, beschikken vooral over een soc uit de M3-familie, met een aandeel van 63 procent onder alle MacBooks. De M2-serie is goed voor 26,6 procent en M1 vertegenwoordigt de rest. Bij Qualcomm zijn de nieuwere Snapdragon X Plus- en Elite-chips het populairst, met 25 leverbare laptops. De overige 8 Qualcomm-laptops hebben een oudere Snapdragon-soc. Het totale aandeel van Qualcomm blijft echter beperkt tot 0,85 procent van alle laptops.

Ingezoomd op het coreaantal, zijn processors met tien cores het populairst, gevolgd door octacoreprocessors. Let wel dat dit inclusief eventuele E-cores is. In het geval van cpu's met tien kernen, die voornamelijk van Intel afkomstig zijn, lijken chips met twee P-cores en acht E-cores het populairst te zijn. Die cpu's beschikken daarmee over twaalf threads. Onder de laptopchips met acht cores, de op een na populairste categorie, is AMD ook vertegenwoordigd met zijn Ryzen-cpu's, die veelal beschikken over acht cores en zestien threads.

De meeste laptops hebben alleen een geïntegreerde gpu

Het gros van de laptops heeft geen losse videokaart, maar gebruikt in plaats daarvan exclusief de geïntegreerde gpu; uit onze data blijkt dat 1198 laptops geleverd kunnen worden met een losse videokaart, terwijl de rest van de laptops enkel teert op de geïntegreerde gpu die verwerkt zit in de gebruikte processor. Dat betekent in de praktijk dat ongeveer 31,54 procent van de laptops is voorzien van een losse gpu.

Onder de igpu's doen AMD en Intel het beter. Intel-igpu's komen vaker voor, er zijn immers meer laptops met een Intel-cpu leverbaar, maar AMD is hier beter vertegenwoordigd met een aandeel van bijna 21 procent.

Intels Iris Xe Graphics G7-gpu's zijn veruit het populairst onder laptop-igpu's, gevolgd door Intels Arc-gpu's met acht Xe-cores en AMD's Radeon 780M. Ook Apple doet het relatief goed met zijn Apple Silicon-socs met geïntegreerde gpu. Ook hier zal het aantal varianten van dezelfde MacBooks, maar dan met meer geheugen en opslag, een iets vertekend beeld geven.

Nvidia domineert met zijn losse laptop-gpu's

Opvallend: onder de laptops die een losse videochip hebben, worden vrijwel exclusief de gpu's van Nvidia gebruikt. Die gpu-maker heeft een aandeel van maar liefst 98,83 procent. Het gros daarvan is afkomstig uit de RTX 40-serie, hoewel ook de RTX 30-gpu's en Nvidia's 'workstationchips' redelijk breed verkrijgbaar zijn. Onder alle laptopvideokaarten is de RTX 4060 het meest gebruikt, gevolgd door de RTX 4070 en met de RTX 4050 op een derde plek.

Slechts zes leverbare laptops hebben een losse videokaart van AMD, waarvan de helft een RX 7600S heeft. Dat betreft overigens drie varianten van dezelfde ASUS TUF Gaming A15. De fabrikant heeft een grote line-up aan mobiele RX 6000- en RX 7000-laptops, maar die blijken in de praktijk amper gebruikt te worden. Ook toen we handmatig zochten naar laptops met een AMD-gpu bij verschillende populaire webshops, waren die amper te vinden, en op de website van het AMD Advantage-laptopprogramma staan slechts een beperkt aantal modellen vermeld.

Er zijn verder acht leverbare laptops met een (losse) Arc-gpu van Intel in de Pricewatch te vinden; ook die chipmaker heeft een verwaarloosbaar aandeel van ongeveer 0,67 procent.