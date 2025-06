Lenovo gaf op IFA 2024 acte de présence in een gigantische industriële hal, die in de vorige eeuw Oost-Berlijners van stadsverwarming voorzag. Toepasselijk, want Lenovo is zelf ondertussen ook gigantisch geworden en dat kon je terugzien in het aantal aankondigingen. Er werden alleen maar nieuwe laptops aangekondigd, maar om het overzichtelijk te houden was dat in drieën verdeeld. Vier modellen kregen nieuwe AMD-processors, drie modellen nieuwe Qualcomm-cpu's en weer drie andere modellen werden voorzien van het hagelnieuwe Intel Lunar Lake. Het leek er even op dat het slechts om 'specbumps' ging, oftewel nieuwe hardware in bestaande modellen, maar dat bleek niet het geval te zijn. Lenovo introduceerde twee 'Aura'-laptops en had een opvallende 'one more thing'.

Lenovo ThinkBook Auto Twist AI PC

De 'one more thing' was de Auto Twist AI PC. Dit proof of concept is voorzien van een scherm met een scharnier in het midden, zoals de Thinkbook Plus Twist dat ook had. In dat scharnier zitten stappenmotortjes, waardoor het scherm uit zichzelf kan draaien. Wat heb je daar dan aan? Stel dat je een online presentatie aan het geven bent en even iets wilt pakken of opzij beweegt, dan kan je buiten het beeld van je webcam raken. Dat staat niet zo netjes en om dat probleem op te lossen beweegt het hele laptopscherm mee met de gebruiker.

Die bewegingen gaan nog wat schokkerig, maar de camera met een resolutie van vijf megapixel weet de gebruiker goed te volgen. Tijdens het uitproberen ben ik naar links en naar rechts gelopen, en het scherm bewoog netjes mee. Het leek ook niet in de war te raken als andere personen in beeld kwamen; het bleef mij netjes volgen. Links- en rechtsom draaien is overigens niet het enige dat de Auto Twist kan, want hij kan het scherm ook 'tilten', oftewel verder open- of dichtklappen. Zet je je bureaustoel tijdens het presenteren een stukje omlaag, dan zal het scherm ook iets meer naar je toe draaien.

Tot slot luistert de laptop ook naar stemcommando's om het scherm open en dicht te klappen. Dat werkte een beetje knullig, in de eerste plaats omdat er honderden mensen aanwezig waren in de demonstratieruimte en het er bijzonder rumoerig was. Zelfs zonder die mensen erbij moet je ervoor zorgen dat je het exacte stemcommando geeft. Dus "Hey Twist, open lid" en niet "Hey Twist, open the lid", zoals ik de eerste paar keer probeerde. Om het scherm te sluiten zeg je: "Hey Twist, close the lid." Mocht Lenovo het concept verder gaan ontwikkelen, dan kan het ongetwijfeld iets met de aanwezige npu doen, opdat de precieze bewoording niet meer uitmaakt en je wellicht ook gewoon in het Nederlands "Klep dicht" tegen je laptop kunt zeggen.

De ThinkBook Auto Twist AI PC was, zoals hij gedemonstreerd werd, voorzien van een Core Ultra 7 155H-processor en een schermresolutie van 2880x1800 pixels. De behuizing lijkt als twee druppels water op die van de ThinkBook Plus Gen4 en het lijkt erop dat ze die laptop als basis voor deze conceptlaptop hebben gebruikt. Omdat het een proof of concept is, gaan we de laptop zoals hij tijdens de IFA gedemonstreerd is niet in de winkel zien, maar wellicht besluit Lenovo om het scharnier later naar een andere laptop te brengen.

Lenovo Aura Edition-laptops

De ThinkBook Auto Twist was de klapper van de avond, maar Lenovo introduceerde ook twee laptops die het achtervoegsel 'Aura Edition' kregen. Het gaat om de nieuwe 15" Yoga Slim 7 en de ThinkPad T14s. De eerste is gericht op consumenten, terwijl de tweede voor de zakelijke gebruiker is. De grote vraag is: wat voegt 'Aura' toe?

Laat ik beginnen met zeggen dat 'Aura' voor de doorgewinterde tweaker waarschijnlijk niet zo veel toegevoegde waarde zal hebben. Een medewerker van Lenovo legde uit dat Aura een stuk eigen software is, waarin het bedrijf allerlei dingen verzameld heeft die in Windows zitten. Het is nog iets meer dan dat, maar waar het op neerkomt is dat Lenovo heeft gekeken naar de functionaliteit die het belangrijkste is als je een laptop gebruikt en die heeft verzameld in een applicatie.

Je activeert de Aura-software door op de Mode-knop op het toetsenbord te drukken. Bij de ThinkPad zit die knop onder F8 verstopt, terwijl dat bij de Yoga F9 is. De applicatie heeft onderaan de mogelijkheid om verschillende energieschema's in te stellen. Handig als je zo lang mogelijk op een acculading wilt kunnen werken of als je juist zo veel mogelijk snelheid van je laptop wilt zien. Als je de Collaboration-modus inschakelt, past de camera meteen al je ingestelde voorkeuren toe, zoals een geblurde achtergrond of misschien juist de achtergrond met een bedrijfslogo. Met de Attention-modus kun je een een tijd instellen waarin je niet gestoord wilt worden en dus ook geen notificaties ontvangt. Hiervoor maakt Lenovo gebruik van de Focus Mode van Windows. De Shield-modus is bedacht voor werken op openbare plekken. Daarbij kun je je webcam gebruiken om mensen te spotten die over je schouder mee proberen te kijken en bijvoorbeeld automatisch met een vpn verbinden. Op het spotten van pottenkijkers na zijn dit allemaal functies die al in Windows zitten en die Lenovo in de Aura-software heeft verenigd. Je hoeft de modi niet te gebruiken, maar je kunt er ook meerdere tegelijk inschakelen.

De laatste twee dingen die de Aura-software toevoegt, zijn het delen van foto's en de Wellness-mode. Foto's kun je delen met Lenovo's eigen software, die een app op je Android- of iOS-smartphone vereist. De app kon nog niet live gedemonstreerd worden, maar de video die Lenovo liet zien, toonde een kloon van het telefoonscherm, waarbij je vervolgens met drag-and-drop foto's heen en weer kunt kopiëren tussen telefoon en laptop. Een medewerker van Lenovo benadrukte dat het om eigen software ging en ze dus geen gebruik maken van de Windows Phone-app.

Tot slot was er de Wellness-modus, die twee functies heeft. Om te beginnen kan de laptop je met behulp van de camera eraan herinneren om niet te lang naar het scherm te staren, volgens de 20-20-20-regel. Die houdt in dat je iedere 20 minuten 20 seconden lang je focus moet verleggen naar een punt op 20 voet afstand, ongeveer 6 meter. De laptop kan je ook waarschuwen als het erop lijkt dat je een ongezonde zithouding hebt, bijvoorbeeld als je ineengekrompen gaat zitten.

Zoals ik eerder al zei: voor de doorgewinterde Windows-gebruiker die precies weet waar alle knoppen zitten, zal de Aura-software niet zo'n waardevolle toevoeging zijn, maar voor gebruikers die wat minder bedreven zijn in alle functies van Windows kan dit juist een uitkomst zijn. Bovendien is de aanpak van Lenovo helemaal geen gek idee. Je ziet vaak dat laptopfabrikanten een eigen draai aan de ervaring op hun laptops willen geven door eigen software te bouwen. Het komt echter ook heel vaak voor dat die software dan niet onderhouden wordt of slecht werkt, omdat niet iedere hardwarebouwer ook goed is in het bouwen van software. Aura maakt grotendeels gebruik van functies die al in Windows aanwezig zijn en voor de juiste doelgroep kan dat best een uitkomst zijn.