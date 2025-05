Wat de smartphonemarkt betreft zitten we in een wereldwijde bubbel. De meeste aandacht gaat uit naar dure, luxe telefoons. Intussen verschijnen er echter veel meer goedkope telefoons, die bovendien beter worden verkocht. Betrouwbare cijfers zijn schaars, maar de top drie bestverkochte Android-smartphones van 2023 zijn alle drie van Samsung. Weet je welke modellen? De S23 Ultra of misschien een midrangemodel als de A54? Als je internet gelooft, is dat wat je zou denken.

Die bubbel maken we zelf als lezers en kijkers van reviews over technologie. De review van een dure telefoon krijgt vaak veel meer lezers en kijkers dan de review van een willekeurige goedkope telefoon. Een dure telefoon is ook vaak vernieuwender, dus er is meer over te vertellen. Hij kan vouwen, heeft nieuwe camera's of een functie die je nog niet eerder zag.

In de Benelux gaan aandacht en verkoopcijfers deels gelijk op. Het zijn relatief rijke landen en het is al jaren duidelijk dat we hier relatief veel dure telefoons kopen. In veel andere landen is het verschil tussen aandacht en verkoopcijfers veel groter. India heeft bijvoorbeeld een levendige markt voor goedkope smartphones met meer verschillende modellen dan hier, omdat er veel vraag naar is. Wereldwijd de bestverkochte Android-smartphones waren, op volgorde, de Galaxy A14 5G, Galaxy A04e en Galaxy A14 4G. En ze hebben alle drie iets dat op vrijwel alle dure Android-smartphones en op alle iPhones ontbreekt: een 3,5mm-jack.

Als je dit artikel aanklikte in de veronderstelling dat de 3,5mm-jack niet meer op telefoons zit, komt dat door de bubbel waarin we zitten. Hoe het aantal telefoons met een 3,5mm-jack zich echt ontwikkelt, gemeten in aantallen verschillende telefoons die je kunt kopen, lees je in dit artikel. En ja, we gaan ook in op hoe populair de telefoons met 3,5mm-jack zijn in de Pricewatch.