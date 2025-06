Samsung begint massaproductie van PM9E1-PCIe 5.0-ssd's voor consumenten

Samsung is begonnen met de massaproductie van zijn volgende generatie consumenten-ssd's. Het bedrijf maakt de PM9E1-ssd, de eerste high-end PCIe 5.0-ssd's die voor doorsnee gebruikers bedoeld zijn.

Samsung schrijft in een persbericht, dat inmiddels is verwijderd maar door TechPowerUp is herplaatst, dat het is begonnen met de massaproductie van de PM9E1, de eerste high-end ssd met PCIe 5.0-interface. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat de volgende generatie van ssd's die op consumenten zijn gericht; de vorige PM9A1 was uiteindelijk de oem-versie van de 980 PRO. Het lijkt er daarom op dat de PM9E1 de basis kan worden van de toekomstige generatie van ssd's, een opvolger van de 980. Dat zijn mogelijk de 990 EVO Plus en 9100 Pro, waarover deze zomer al geruchten naar buiten kwamen.

In zijn persbericht schrijft Samsung ook dat het in de toekomst van plan is de ssd-variant 'uit te breiden'. Het bedrijf wil dan ook 'PCIe 5.0-gebaseerde consumentenproducten uitbrengen'. Daarbij noemt het bedrijf specifiek 'de markt voor apparaten met geïntegreerde AI', zoals laptops met processors met een eigen npu die lokaal AI-toepassingen kunnen draaien.

Volgens Samsung heeft de nieuwe PM9E1 meer dan twee keer zo'n hoge snelheid als eerdere modellen. De sequentiële lees- en schrijfsnelheden liggen op 14,5 en 13GB/s. De modellen moeten uitkomen met capaciteiten van 512GB of met een, twee of vier terabyte. Samsung zegt niet welke controller de ssd's krijgt, maar wel dat het gaat om een 5nm-controller die het zelf heeft gemaakt.