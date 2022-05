Het is sinds enige tijd vuurwerk op de markt voor ssd's. Na jarenlange dominantie van Samsung in het high-end segment, bemoeien zich in rap tempo meer spelers met dit deel van de markt. De vlotte Phison E18-controller stelt fabrikanten zonder eigen chipontwerpers in staat om te concurreren, terwijl ook WD met zijn Black SN850 een competitief aanbod heeft.

Hoewel de Samsung 980 PRO nog altijd meedoet in dat topsegment, is de Samsung-drive niet langer de onbetwiste koning van de markt. Dat realiseert Samsung zich terdege, zo blijkt uit de prijsontwikkeling sinds de release. Het 1TB-model is bijvoorbeeld in een jaar tijd 60 euro goedkoper geworden.

Toch vinden veel tweakers de meerprijs van een PCIe 4.0-drive nog altijd lastig te verantwoorden, zelfs als ze over een compatibele combinatie van processor en moederbord beschikken. Wie zijn opslag niet zwaar belast met specifieke workloads, merkt in de praktijk vaak toch al weinig verschil tussen diverse ssd's. Flink meer betalen om alleen maar hogere getalletjes te zien als je toevallig een keer een groot bestand verplaatst, is velen nog een brug te ver.

Oem-versie van de 980 PRO

De PCIe 4.0-ssd is aan een prijsdoorbaak toe, zou je kunnen stellen. Daar lijkt Samsung nu, al dan niet bedoeld, voor te zorgen met de PM9A1-ssd. Dat klinkt wat minder catchy dan de gebruikelijke QVO- of PRO-series, wat komt doordat het om een ssd van Samsungs Semiconductor-divisie gaat, bedoeld voor verkoop aan grote pc-fabrikanten. Inmiddels is deze ssd echter ook opvallend breed beschikbaar bij reguliere webwinkels die hem rechtstreeks aan consumenten verkopen.

In onderstaande tabel hebben we de PM9A1 naast de 980 PRO gezet. En nee, we hebben niet per ongeluk twee keer dezelfde kolom gepubliceerd. De specificaties van de PM9A1 wijken slechts marginaal af en ook fysiek zijn de drives op hun sticker na amper uit elkaar te houden. In feite hebben we gewoon te maken met een oem-versie van de 980 PRO.

Allesbehalve gelijk liggen echter de prijzen. De PM9A1 is substantieel goedkoper dan Samsungs 'reguliere' PCIe 4.0-ssd. Het verschil is in absolute zin het grootst bij de 2TB-versie, die op het moment van schrijven bijna 70 euro goedkoper is. Dat scheelt een slok op een borrel en maakt de PM9A1 direct tot een van de goedkoopste Gen4-drives; alleen de Corsair MP600 Core met qlc-geheugen is nog net iets goedkoper.

De garantie behoeft nog een toelichting, want omdat het niet om een retailproduct gaat, kun je niet direct bij Samsung terecht voor fabrieksgarantie. Eventuele garantieaanvragen lopen via de winkelier. De duur van de garantie, zowel in jaren als in TBW, of terabytes written, is wel identiek aan die van de 980 PRO.

Ook kun je de firmware van de PM9A1-ssd niet updaten via de Magician-software, die Samsung voor zijn reguliere ssd's beschikbaar stelt. Via diverse fora kun je aan firmwareversies komen. Ondanks de wat spartaanse flashtool verliep een update naar de nieuwste versie voor ons 2TB-model vlekkeloos.

Samsung verstrekt zelf geen samples van oem-producten, maar de winkel My Media Center was zo vriendelijk om ons een PM9A1 2TB te lenen voor deze review. Dank daarvoor.