Kioxia heeft met de Exceria Pro zijn eerste consumenten-ssd met PCIe Gen4-interface aan zijn assortiment toegevoegd. Daarmee is het rijkelijk laat, aangezien de eerste Gen4-drives al in de zomer van 2019 hun opwachting maakten. De tweedegeneratie-Gen4-drives, sneller en veelal gebaseerd op de Phison E18-controller, kwamen in 2020 uit.

De Exceria Pro-drive maakt gebruik van Toshiba's flashgeheugen en een 'eigen' controller. Kioaxia geeft traditioneel geen details over zijn controllers, maar de prestaties en overige details duiden aan dat het om een Phison E18-controller gaat.

De drives zijn leverbaar in twee varianten, met capaciteiten van 1 en 2TB, waarvan we die laatste hebben getest. De verkrijgbaarheid is vooralsnog beperkt, maar desondanks lijkt vooral de 2TB-variant een vrij gangbare prijs-per-gigabyte van ongeveer 20 cent te hebben. Daarmee komt de prijs van de 2TB-drive op het moment van schrijven op 399 euro en de 1TB is vanaf 225 euro verkrijgbaar.

Componenten

Kioxia maakt als dochter van Toshiba gebruik van Toshiba-nand in de Exceria-drives en in de Pro is dat BiCS-nand van de vijfde generatie, met 112 lagen. Dat moet flashtransfersnelheden tot 1200MT/s opleveren, equivalent aan het meeste Onfi-nand van Micron en SK Hynix. Het BiCs Toggle-nand wordt aangestuurd door een controller met Kioxia-markeringen. Dat zou echter, overigens onbevestigd door Kioxia, een Phison PS5018-E18 zijn.

Mogelijk heeft Kioxia de firmware getweakt, maar zonder commentaar van de Japanners is dat gissen. Niet alleen de specificaties en prestaties duiden op die controller, ook de aanwezigheid van de PS6108-spanningsregelaar van Phison duidt op een op Phison gebaseerd ontwerp. De dram-cache wordt verzorgd door een SK Hynix-chip van 2GB.

Het ontwerp van de Exceria Pro is eenvoudig. Kioxia kiest voor een enkelzijdig pcb en biedt geen optie voor voorgeïnstalleerde heatsinks. Daarbij rekent het bedrijf er waarschijnlijk op dat eindgebruikers de ssd hetzij onder de geïntegreerde heatsink van hun moederbord installeren, hetzij zelf hun favoriete koeloplossing implementeren.