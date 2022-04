Het jaar van de PCIe Gen5-ssd

We staan aan de vooravond van de introductie van een nieuwe generatie solid state drives. Met de komst van Intels Alder Lake-processors en bijbehorende moederborden beschikken we sinds kort over een consumentenplatform met PCI Express Gen5-lanes. Ook AMD introduceert op korte termijn zijn nieuwe platform met de AM5-socket en Ryzen 6000-serie, die eveneens PCIe Gen5-interfaces zullen bieden.

Dat betekent dat niet alleen videokaarten over twee keer zoveel bandbreedte kunnen beschikken als de huidige Gen4-interface biedt, maar dat ook ssd's voorzien kunnen worden van snellere verbindingen met de buitenwereld. Naast de processors en moederborden die van de benodigde PCIe Gen5-lanes zijn voorzien, is er nog een cruciale component nodig voor snelle ssd's: de ssd zelf. Die is voor Gen5-snelheden weer primair afhankelijk van twee componenten: de controller en snel nand. Voor dat laatste zorgen flashfabrikanten uiteraard, met onder meer Kioxia met zijn BiCS-flash en Micron met de opvolger van de B47R-chips. De huidige nandchips ondersteunen snelheden tot 1600 of 2000MT/s, maar voor Gen5-drives is sneller nand nodig. Dat moet komen met Onfi 5-chips, die tot 2400MT/s ondersteunen.

De controller verzorgt de verbinding tussen het nand en de rest van de pc, en inmiddels zijn er enkele fabrikanten die een Gen5-controller hebben aangekondigd. Een van de weinige fabrikanten die daar vrij uitgebreide informatie over geeft, is Phison en daarop zal het zwaartepunt van deze preview liggen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere fabrikanten geen PCIe Gen5-controllers voor nog snellere ssd's maken, maar sommige geven maar mondjesmaat informatie vrij of wachten zelfs totdat er daadwerkelijk producten in de schappen liggen.