NVM Express kondigt NVMe 2.0-specificaties met ondersteuning voor hdd's aan

NVM Express heeft de 2.0-generatie van NVMe-specificaties aangekondigd. Het gaat om een reeks specificaties, die enkele nieuwe functies aan het protocol toevoegen, zoals Zoned Namespaces en ondersteuning voor harde schijven.

De technische werkgroep heeft de structuur van de verschillende specificaties bij de 2.0-versie flink op de schop genomen zodat deze schaalbaar is en fabrikanten sneller en eenvoudiger producten met ondersteuning voor het protocol kunnen ontwikkelen, schrijft de organisatie achter NVM Express.

De specificatie is onderverdeeld in die voor de basis van NVMe, die voor command sets, specificaties voor de transport van data, zoals via PCIe, glasvezel, RDMA of TCP en die voor de NVMe-managementinterface.

Er is een nieuwe commandsetspecificatie voor Zoned Namespaces en deze maakt het mogelijk dat een ssd en host samenwerken bij het plaatsen van de data. Het in lijn brengen van die plaatsing met de fysieke locatie op een opslagapparaat, kan voor betere prestaties zorgen en de voor een host beschikbare opslagcapaciteit verhogen, aldus NVM Express.

Nieuw is verder de commandset voor Key Values, die ssd-controllers data op basis van sleutelparen in plaats van blokadres laat benaderen. Hierbij is niet de overhead aanwezig die bij het vertalen van de sleutels en logische blokken wel speelt, en maakt directe communicatie van apps met de drive mogelijk.

NVMe 2.0 biedt verder verbeterde ondersteuning voor het beheer van Endurance Groups, een techniek voor datacenters om ssd-opslag samen te voegen voor beheermogelijkheden. Tenslotte biedt NVMe 2.0 dan expliciete ondersteuning voor wat de NVM Express-organisatie 'roterende media' noemt, oftewel harde schijven. Dit maakt dat gebruikers oudere protocollen zoals bijvoorbeeld iSCSI kunnen vervangen en hun pool van opslagmedia geheel via NVMe kunnen beheren, maar zoals AnandTech aanhaalt, is het de vraag of fabrikanten met harde schijven de overstap van SAS of SATA naar PCIe gaan maken.

Overigens gaat het bij veel van de wijzigingen die 2.0 brengt om uitbreidingen of verbeteringen van functies die bij NVMe 1.4 al geïntroduceerd werden. Wanneer er producten verschijnen op basis van de NVMe 2.0-specifciatie, is nog niet bekend.