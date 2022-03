GitLab neemt tool over voor gebruik machinelearning bij codereview

GitLab heeft UnReview overgenomen, waarmee het technologie in handen krijgt om machinelearning in te zetten voor het vinden van codereviewers. De overname is onderdeel van GitLabs streven om een breed DevOps-platform aan te bieden.

GitLab neemt UnReview over van Stackeer.io en gaat de tool eind dit jaar integreren in zijn DevOps-platform, waar software-as-a-service-klanten van het bedrijf gebruik van kunnen maken. UnReview is een tool die codereviewers adviseert aan ontwikkelaars en daarbij gebruikmaakt van machinelearning.

De eerste versie van de tool kwam vorig jaar uit. UnReview haakt in op ontwikkelplatformen als GitLab en GitHub om data van projecten binnen te halen, zoals de geschiedenis van reviews, de activiteit van reviewers en de inhoud van pull requests. Na het opschonen van deze data traint een model algoritmes zodat de tool suggesties kan geven welke reviewers geschikt zijn voor pull requests en wat bijvoorbeeld de werklast gaat zijn. Na een match geeft UnReview de resultaten visueel weer, zoals de interactie tussen reviewer en ontwikkelaar.

GitLab belooft de technologie in de toekomst uit te breiden met mogelijkheden voor het automatiseren van andere taken, zoals prioritering en de toewijzing van problemen. De technisch topman van GitLab, Eric Johnson, noemt de overname 'de eerste stap in het bouwen van GitLabs Applied Machine Learning voor DevOps.' Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.