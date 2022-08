GitLab wil inactieve projecten bij gratis gebruikers na een jaar verwijderen

GitLab wil projecten van gratis gebruikers die een jaar niet aangeroerd werden, vanaf september automatisch verwijderen. Met deze maatregel wil het DevOps-platform de hostingkosten met 25 procent terugdringen. Aan projecten van betalende gebruikers wordt niet geraakt.

Volgens bronnen die de redactie van The Register kon spreken zijn dergelijke inactieve projecten goed voor een vierde van de hostingkosten van GitLab en kan het DevOps-platform jaarlijks 1 miljoen dollar besparen door deze te verwijderen.

Gratis gebruikers van onaangeroerde projecten die in aanmerking komen, zullen maanden en weken op voorhand verwittigd worden al kon The Register geen concrete termijnen meegeven. Het wordt naar verluidt wel mogelijk om de timer van een jaar te resetten door een opmerking te plaatsen bij een project of een aanpassing te doen. Volgens The Register gaat de maatregel vanaf september van kracht, een exacte datum is niet bekend.