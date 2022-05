GitLab komt met opensource-tool voor opsporen kwaadaardige code in dependencies

GitLab heeft Package Hunter uitgebracht, een tool die kwaadaardige code moet ontdekken in dependencies, of externe libraries die ontwikkelaars aan hun eigen code toevoegen, voor het schade kan aanbrengen. De tool is opensource en gratis uitgebracht.

Package Hunter installeert de dependencies in een sandboxomgeving en monitort tijdens de installatie alle system calls die de dependencies maken. Als daar een verdachte call tussen zit, krijgt de gebruiker een melding, zodat deze actie kan ondernemen. Momenteel biedt Package Hunter ondersteuning voor NodeJS-modules en Ruby Gems.

GitLab ontwikkelde Package Hunter onder meer omdat het op die manier hoopt dat ontwikkelaars meer vertrouwen krijgen in het gebruiken van publieke libraries. Het is namelijk makkelijk om publieke libraries te hergebruiken en nieuwe functies toe te voegen, maar het risico is dat bugs of kwaadaardige code aan hun programmatuur wordt toegevoegd via deze dependencies.

Uit onderzoek uit 2020 blijkt dat opensource packages regelmatig misbruikt worden voor supplychain-aanvallen. Zo werd er vorig jaar kwaadaardige code toegevoegd aan de populaire package event-stream. Begin dit jaar publiceerde onderzoeker Alex Birsan hoe hij dependencies kon gebruiken om binnen te dringen bij onder meer Apple en Microsoft.

GitLab heeft Package Hunter sinds november vorig jaar getest en heeft de tool nu gratis en opensource gepubliceerd. Op die manier hoopt GitLab dat ontwikkelaars verder meehelpen aan het project en bugs melden. Package Hunter kan aan elk project toegevoegd worden met het GitLab CI template.