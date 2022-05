Element haalt 30 miljoen dollar op voor ontwikkeling van Matrix

Het bedrijf Element, dat een opensource-chat-app op basis van Matrix maakt, heeft 30 miljoen dollar opgehaald voor het verder ontwikkelen van het chatprotocol en voor het uitbouwen van de app. Met het geld gaat het onder meer gedecentraliseerde voip en videotools ontwikkelen.

Met het geld gaat Element onder meer P2P Matrix afmaken, native gedecentraliseerde E2EE voip en videoconferencing ontwikkelen voor Matrix en chatapp Element en het gedecentraliseerde reputatiesysteem voor misbruik in Matrix uitbouwen. Daarnaast kan Element met het geld groeien als bedrijf.

Het geld komt van investeerders van Protocol Labs en Metaplanet, onder leiding van Jaan Tallinn, de mede-oprichter van Skype en Kazaa. Matrix gaat nauwer samenwerken met Protocol Labs en in het bijzonder met IPFS, onder meer op het gebied van peer-to-peertechnologieën. Element benadrukt dat er geen plannen zijn voor cryptovalutaintegraties in Matrix of Element.

Matrix is een protocol voor gedecentraliseerde chats die met eind-tot-eindversleuteling worden beschermd. Het protocol wordt beheerd door een stichting en ontwikkeld door de start-up Element die ook de chat-app Element maakt. Hoewel veel gebruikers zelf een Matrix-client kunnen hosten is Element de meestgebruikte app die van het protocol gebruik maakt.

De chatapp is niet de enige implementatie van het protocol, het kan ook gebruikt worden voor microblogging, vr of ultra-low-bandwidthcommunicatie met Internet of Things-apparaten. Het protocol wordt onder meer gebruikt door de Franse en Amerikaanse overheid voor communicatie, en door verschillende Duitse overheidsdiensten.

De afgelopen zes maanden zag Element het gebruik van Matrix 'exploderen', zegt oprichter Amandine Le Pape in een blogpost. Dat kwam onder meer door bruggen voor Slack en Teams, en integratie in Telegram en Discord. Ook is Element Home een populair product onder gebruikers met een thuisserver. Daarnaast gebruikte opensourceconferentie Fosdem de chat-app tijdens de eerste virtuele editie van het evenement. Le Pape denkt dat de aanpassingen van het privacybeleid van WhatsApp ook hebben bijgedragen aan de populariteit van de app.

Als het wil, zegt het bedrijf, zou het al financieel zelfvoorzienend kunnen zijn, maar het steekt veel geld in de ontwikkeling van Matrix en in hosting. Daarom is deze financieringsronde erg welkom voor de start-up. Daarnaast stelt het de stichting en het bedrijf in staat om meer mensen aan te nemen om het protocol en de app verder te ontwikkelen, vertelt Le Pape.

Tweaker Jelv schreef maandag een uitgebreide uitleg over wat het Matrix-protocol precies is en wat de voordelen van dit protocol zijn voor veilige en decentrale communicatie. Daarin legt hij onder meer uit hoe de verschillende chat-apps werken en linkt hij naar een aantal Matrix-implementaties.