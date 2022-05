Element krijgt betaalde One-app met bridges voor WhatsApp, Signal en Telegram

Element introduceert een betaalde versie van zijn chatapp, die wordt aangeboden via een Element One-abonnement. Hiermee kunnen gebruikers via de dienst gebruikmaken van WhatsApp, Signal en Telegram, naast het Matrix-protocol.

Het One-abonnement kost vijf dollar per maand, meldt Element in een blogpost. De app ondersteunt chatten via het Matrix-protocol en laat gebruikers daarnaast berichten versturen en ontvangen via WhatsApp, Signal en Telegram. Deze chatdiensten worden via zogeheten bridges ondersteund. Gebruikers kunnen hun accounts op die diensten koppelen door een QR-code te scannen.

Het bedrijf geeft aan dat het in de toekomst eventueel ondersteuning voor andere chatdiensten kan toevoegen. Element luistert daarvoor naar feedback van gebruikers. De reguliere Element-app, die gebruikmaakt van het Matrix-protocol en geen bridges naar andere chatdiensten biedt, blijft gratis te downloaden.

Afbeeldingen via Element

Via de drie chatdiensten kunnen Element One-gebruikers onder andere chatgesprekken voeren en afbeeldingen en bijlagen versturen via de drie chatdiensten. Element One biedt momenteel nog geen ondersteuning voor spraak- en videogesprekken via WhatsApp, Signal en Telegram, maar audio- en videobestanden worden wel ondersteund.

De dienst noemt zelf enkele nadelen van Element One in zijn blogpost. Gebruikers hebben een account nodig bij Telegram, WhatsApp en Signal om deze diensten te gebruiken via de app. Ook wordt de encryptie tussen Element One en de externe chatdiensten verbroken, en worden WhatsApp-, Signal- en Telegram-berichten zonder eind-tot-eindversleuteling opgeslagen. In de toekomst moet dat wel gebeuren. Gesprekken via het Matrix-protocol blijven wél versleuteld en daarbij is er ondersteuning voor spraak- en videogesprekken.