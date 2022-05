Bedrijf achter Matrix-chatprotocol neemt chatdienst Gitter over van GitLab

Het bedrijf achter de versleutelde chatdienst Matrix neemt Gitter over van GitLab. Gitter gaat daarom gebruikmaken van het Matrix-protocol. Op de langere termijn wil het bedrijf achter Matrix dat Gitter opgaat in de eigen chatclient Element.

Element, het bedrijf dat Matrix heeft ontworpen, neemt Gitter over van GitLab voor een onbekend bedrag. Gitter is een chatprogramma voor ontwikkelaars dat 1,7 miljoen gebruikers heeft. Matrix is een opensource-chatprotocol dat door andere chatprogramma's kan worden gebruikt, maar ook gebruikt wordt in de chatapp Element van de gelijknamige maker. Die app stond vroeger bekend als Riot. Volgens de makers van Matrix was Gitter al langer van plan van het protocol gebruik te maken. "We hebben gebruikgemaakt van die kans om Gitter volledig in Matrix op te nemen", zeggen de makers.

Voorlopig blijft Gitter nog bestaan zoals gebruikers dat kennen. De eerste stap gaat er volgens de ontwikkelaars om de bestaande bridge te vervangen waarmee Gitter-gebruikers nu al van Matrix gebruik kunnen maken. Matrix wordt in plaats daarvan native in Gitter geïntegreerd. Daarna willen de ontwikkelaars functies van Gitter-apps, zoals KaTeX-ondersteuning en GitLab- en GitHub-sso's, onderbrengen in de Element-app. Op termijn verdwijnt de Gitter-app en blijft alleen de Element-app over.

De makers noemen geen termijn waarop Gitter verdwijnt of wanneer de integraties plaatsvinden. Gitter-gebruikers krijgen nog wel de mogelijkheid om hun data te migreren naar Element, maar ook over die termijn is voorlopig niets bekend.