Matrix brengt alfaversie uit van peer-to-peer-chatprotocol

Matrix heeft een alfaversie uitgebracht van zijn chatprotocol dat werkt op basis van peer-to-peer. Gebruikers kunnen daarmee een chat opzetten zonder zelf opgezette servers te gebruiken. Het Matrix-protocol zelf wordt voortaan via Web Assembly in de browser geladen.

Het team achter het op privacy gerichte protocol heeft v.0.1.1 uitgebracht. Gebruikers kunnen het via chat-app Riot in Chrome of Firefox gebruiken, als ze niet incognito zijn. In een blogpost schrijven de ontwikkelaars dat de p2p-architectuur verschillende voordelen heeft. Gebruikers kunnen zelf beslissen of ze hun gesprekken opslaan en de dienst werkt dan ook zonder internet, bijvoorbeeld op mesh- of lokale netwerken. Ook wordt er geen metadata opgeslagen, wat volgens de ontwikkelaars altijd een groot nadeel van Matrix was.

Apps die van Matrix gebruikmaken, zoals Riot, moeten wel het protocol nog inladen. Dat gebeurt via een Matrix-server, in dit geval Dendrite, die in de browser wordt geladen via Web Assembly. Voor de p2p-communicatie zelf gebruikt het project de Libp2p-library. In de toekomst wil het team ook experimenteren met nieuwe transportlayers, zoals Gossipsub en Yggdrasil.

In de toekomst willen de ontwikkelaars ook nog een end-to-endencryptie-api in de Dendrite-software implementeren, al geven ze toe dat dat door de p2p-infrastructuur weinig toevoegt. De dienst werkt nu nog niet met gedecentraliseerde accounts op meer dan één apparaat, maar ook die functie moet later worden toegevoegd.

De p2p-functie is voorlopig alleen te gebruiken met andere gebruikers van de p2p-alfa. Uiteindelijk is het doel van Matrix om ook compatibel te worden met de eerdere variant. "De ideale uitkomst is een hybride model waarbij gebruikers zelf een homeserver kunnen opzetten, maar waarbij nieuwe gebruikers, tot ze daaraan toe zijn, p2p gebruiken", schrijven de ontwikkelaars.