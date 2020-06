Elite Dangerous krijgt uitbreiding die spelers op planeten laat rondlopen

Frontier Development heeft Elite Dangerous: Odyssey aangekondigd. De uitbreiding voor de ruimtegame laat spelers landen op planeten en die vervolgens te voet verkennen. Planeten bevatten missies en er komt een fps-modus. De update komt in 2021 uit.

Ontwikkelaar Frontier toont een korte teaservideo en geeft enkele details over de nieuwe uitbreiding. Spelers zijn daarin voor het eerst niet meer aan hun schip of voertuig gekluisterd en kunnen planeten met een atmosfeer bewandelen. Eenmaal geland kunnen ze buitenposten en nederzettingen tegenkomen. Ze krijgen volgens de ontwikkelaar onbeperkte vrijheid. Via npc's kunnen spelers missies op zich nemen. Dat kan gaan om diplomatieke of commerciële missies, of gevechtsopdrachten.

Volgens de makers krijgt de game intense gevechten vanuit een eerstepersoonsperspectief. Spelers kunnen daarbij samenwerken met anderen en dat moet tactische multiplayergevechten opleveren. Frontier wil de Odyssey-uitbreiding begin volgend jaar uitbrengen. De studio gaat meer details bekendmaken in de aanloop naar de release.

Ruimtesimulator Elite Dangerous kwam in 2014 uit. Het spel heeft diverse grote uitbreidingen gekregen met nieuwe mogelijkheden. Momenteel is er een bètatest met Fleet Carriers. Die ruimteschepen laten spelers grotere afstanden in het sterrenstelsel afleggen.