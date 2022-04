Consoleversie Elite Dangerous: Odyssey is uitgesteld om pc-versie te fixen

Frontier stelt de release van de grote Elite Dangerous: Odyssey-uitbreiding voor consoles voor onbepaalde tijd uit. De ontwikkelaar doet dat om tijd vrij te maken voor het oplossen van de problemen met de pc-versie. De uitbreiding voor de pc verscheen in mei.

Met de Odyssey-uitbreiding voegde Frontier diverse nieuwe mogelijkheden toe aan ruimtesimulator Elite Dangerous. Spelers kunnen daarin nu ook op planeten landen en die te voet verkennen. Ondanks een alfaperiode van een maand waren er bij de release veel problemen. Spelers hebben te maken met uitval van servers, prestatieproblemen, diverse bugs en ook op de interface is veel kritiek.

Sinds het uitbrengen van de Odyssey-update heeft Frontier al diverse patches uitgebracht voor de pc-versie, maar nog niet alle problemen zijn opgelost, tot ongenoegen van spelers. Frontier schrijft op zijn forum op de hoogte te zijn van de frustratie van veel spelers en dat te begrijpen: "De community heeft gesproken, we hebben de feedback gehoord en zullen daar iets mee doen".

Omdat de ontwikkelaar de afgelopen tijd bezig is geweest met het oplossen van bugs in de pc-versie van Odyssey, is het werk aan de consoleversie stil komen te liggen. Frontier zegt nu dat de pc-versie prioriteit krijgt en dat het werk aan de consoleversie pas hervat wordt als de problemen met de pc-versie zijn opgelost. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend. De consoleversie van Odyssey is daarmee voor onbepaalde tijd uitgesteld. Volgens een eerdere planning had die dit najaar uit moeten komen.

In de komende maanden komen er volgens Frontier meer updates voor de pc-versie, die moeten bugs oplossen en de prestaties verbeteren. Ook zegt Frontier te werken aan nieuwe features en verbeteringen voor het spel. Maandelijks zal de studio spelers informeren over de ontwikkelingen.