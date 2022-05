Ghostwire: Tokyo is uitgesteld tot begin 2022. Eerder stond de releasedatum van de game op oktober 2021. Ontwikkelaar Tango Gameworks zegt meer tijd nodig te hebben om zijn visie te verwezenlijken. Het spel komt eerst naar de PlayStation 5 en pc.

Er wordt volgens Tango Gameworks hard gewerkt aan het spel, maar de studio focust naar eigen zeggen ook op de gezondheid van zijn medewerkers. Daarmee lijkt de ontwikkelaar aan te geven overwerk aan de titel te willen beperken.

In juni vorig jaar werden de eerste gameplaybeelden van Ghostwire: Tokyo getoond. Volgens de makers is het een actie-avonturengame met 'spookachtige' elementen, maar geen horrorgame. Het spel wordt gemaakt door Tango Gameworks, een studio die onderdeel is van Bethesda en dus nu eigendom is van Microsoft.

De game werd aangekondigd als een tijdelijke exclusive voor de PlayStation 5. Het spel verschijnt echter ook op de pc. Ondanks dat de studio nu eigendom is van Microsoft, zal het spel niet direct voor Xbox-consoles verschijnen. Microsoft gaf eerder al dat gemaakte afspraken over exclusiviteit blijven bestaan. Hoe lang de exclusiviteit duurt is niet bekend. Vaak gaat dat om een jaar.