Titel Ghostwire: Tokyo Platform Windows, PlayStation 5 Ontwikkelaar Tango Gameworks Uitgever Bethesda Softworks Releasedatum 2022

Ghostwire: Tokyo is een bijzonder spel. Daar zijn allerlei redenen voor en in de kantlijn vinden we al meteen een interessante: dit is een Bethesda-game die voor ten minste een jaar console-exclusief is voor de PlayStation 5. Dat betekent dat de game wel onder Windows is te spelen, maar niet zal verschijnen voor de Xbox-consoles. Opvallend, want Bethesda Softworks behoort sinds maart 2021 officieel tot de stal van Microsoft. Voor Ghostwire lag er echter al een deal met Sony, dus krijgen PS5-gamers op deze manier nog een ‘afscheidscadeautje’ van Bethesda. Althans, afscheid? Dat valt af te wachten, maar de kans dat Microsoft veel van Bethesda’s toekomstige games al dan niet tijdelijk exclusief zal houden voor Xbox is groot. Met Ghostwire: Tokyo is dat nog even andersom, waarbij de game op zijn vroegst in het voorjaar van 2023 naar de Xbox-consoles kan komen.

Ghostwire: Tokyo is een actie-avonturenspel dat je vanuit eerstepersoons-perspectief speelt. Als speler neem je de rol aan van Akito, een jongeman die er op een dag achter komt dat bijna heel Tokio verlaten is. Er is een duistere macht actief die er niet alleen voor heeft gezorgd dat bijna alle inwoners zijn verdwenen, maar ook voor het opduiken van zogenaamde Visitors. Dit zijn boosaardige geesten die Akito moet zien te verdrijven. Gelukkig hoeft hij dat niet helemaal alleen te doen. Al vroeg in de game gaat Akito samen met KK op pad, een ervaren geestenjager die inmiddels zelf is veranderd in een geest. KK neemt zijn intrek in het lichaam van Akito en samen trekken ze erop uit om Tokio te ontdoen van de mysterieuze plaag waar het duivelse mastermind Hannya achter zit. Over hem weten we verder nog weinig, anders dat het erop lijkt dat hem verslaan het uiteindelijke doel is, alsmede het redden van de geesten van de verdwenen mensen en de familie van Akita zelf.

In een presentatie die we onlangs over de beginfase van het spel kregen voorgeschoteld, was te zien dat Akita van KK krijgt te horen dat zeker al vijftigduizend tot honderdduizend mensen uit de wijk Shibuya zijn verdwenen, en wellicht zelfs meer. De in-game overzichtskaarten die we tot nu toe voorbij hebben zien komen, lijken zich rond deze wijk van Tokio te centreren. Of je ook buiten die wijk terechtkomt, en zo ja hoe ver, valt nog af te wachten. Duidelijk is wel dat de overzichtskaart die Akito heeft, aanvankelijk is geblurred en langzaam geopend en zichtbaar wordt terwijl je Tokio ontdoet van de indringers.