Ghostwire: Tokyo komt in april naar Xbox Series en krijgt nieuwe gamemodus

Ghostwire: Tokyo komt op 12 april naar Xbox Series X- en S-consoles en is dan ook beschikbaar in de Xbox Game Pass. Op die datum brengt uitgever Bethesda daarnaast de gratis Spider's Thread-update uit, die onder meer een extra gamemodus toevoegt.

Het firstpersonactiespel verscheen in maart 2022 voor de PlayStation 5 en Windows, maar Bethesda maakt bekend dat het spel in april ook naar de Xbox Series-consoles komt. In de game moet de speler met elementaire aanvallen geesten verdrijven, terwijl hij erachter probeert te komen wat er met de inwoners van Tokio is gebeurd en hoe hij de stad kan bevrijden van een geheimzinnig figuur.

Bij de release in april krijgt het spel een Spider's Thread-modus, een roguelitemodus die uit dertig stages bestaat. Het doel is om deze stages af te lopen en tot het einde bij de spelmodus te komen. Ondertussen kunnen spelers upgrades vrijspelen om te helpen in Spider's Thread. Als ze worden verslagen, moeten ze overnieuw beginnen, al behouden ze een deel van hun upgrades.

Verder biedt de update, die ook naar de PlayStation 5- en Windows-versie komt, nieuwe locaties, waaronder een middelbare school. Het spel krijgt ook een Reduced Horror Effects-instelling waarbij bepaalde effecten worden vervangen door stickers. Daarnaast komen er extra cutscenes in het verhaal, krijgt de speler nieuwe skills als Counter-Attack, Quick Dodging en Charge Rush, en bevat de game nieuwe vijanden en een uitgebreide fotomodus. Tweakers schreef een review over de PlayStation 5-versie van de game.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-03-2023 19:58 19

15-03-2023 • 19:58

19

Lees meer

Ghostwire: Tokyo

vanaf € 27,90

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Ghostwire: Tokyo Review

3 apr 2022

Ghostwire: Tokyo Review

Leuker dan verwacht, maar niet onmisbaar

61
Bethesda een jaar onder Microsoft

8 mrt 2022

Bethesda een jaar onder Microsoft

Wat is er veranderd?

24
Ghostwire: Tokyo Preview

4 feb 2022

Ghostwire: Tokyo Preview

Overtuigt nog niet

44
Studio achter Evil Dead-game werkt aan horrorspel op basis van Hellraiser
Studio achter Evil Dead-game werkt aan horrorspel op basis van Hellraiser Nieuws van 22 juli 2025
Bethesda verwijdert Denuvo-kopieerbeveiliging uit Ghostwire: Tokyo
Bethesda verwijdert Denuvo-kopieerbeveiliging uit Ghostwire: Tokyo Nieuws van 18 april 2024
'Update Ghostwire: Tokyo bevat Denuvo-kopieerbeveiliging'
'Update Ghostwire: Tokyo bevat Denuvo-kopieerbeveiliging' Nieuws van 14 april 2023
PS5-console-exclusive Ghostwire: Tokyo komt mogelijk naar Xbox Series X en S
PS5-console-exclusive Ghostwire: Tokyo komt mogelijk naar Xbox Series X en S Nieuws van 4 november 2022
Bethesda brengt gratis visuele novelle uit als proloog op Ghostwire: Tokyo
Bethesda brengt gratis visuele novelle uit als proloog op Ghostwire: Tokyo Nieuws van 2 maart 2022
Ghostwire: Tokyo is uitgesteld tot begin 2022
Ghostwire: Tokyo is uitgesteld tot begin 2022 Nieuws van 13 juli 2021
Microsoft: Deathloop en Ghostwire: Tokyo blijven tijdelijk exclusieve PS5-titels
Microsoft: Deathloop en Ghostwire: Tokyo blijven tijdelijk exclusieve PS5-titels Nieuws van 21 september 2020
Meer producten en artikelen
Games Bethesda Softworks

Reacties (19)

-Moderatie-faq
19
19
9
0
0
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Verwijderd 15 maart 2023 20:22
De game komt overigens ook naar ps plus in maart. Vreemd dat dit niet in dit artikel staat.
Wolfos
@Verwijderd15 maart 2023 20:46
Waarschijnlijk omdat het niet in de bron staat, maar op de blog van Sony.
BrbZrk @Wolfos16 maart 2023 02:44
Tweakers doet toch nieuws melding, toch niet nieuws kopiëren?
Armselig @BrbZrk16 maart 2023 10:01
Nieuws moet toch ergens vandaan komen? Dat heet een bron. Met die logica mag Tweakers niet het linkje in het artikel vermelden die naar de site van Bethesda linked. Ze hadden het blijkbaar zelf moeten verzinnen..
Verwijderd @Wolfos15 maart 2023 21:30
Toch wel apart dat Bethesda niks op hun eigen website heeft staan hierover.
Donstil
@Verwijderd15 maart 2023 23:34
De game komt overigens ook naar ps plus in maart.
Keurig, goed om te zien dat Microsoft games gewoon naar Ps Plus brengt.
Verwijderd @Donstil15 maart 2023 23:36
Dat is gewoon een oud contract voor de tijd van Microsoft.
Donstil
@Verwijderd15 maart 2023 23:38
Ik ken de deals niet inhoudelijk maar dat zou ook goed kunnen inderdaad.
Yonix 15 maart 2023 20:20
Heb het spel even gespeeld, maar de lege speelwereld en repetitieve combat konden mij niet bekoren.
CyberToon
@Yonix15 maart 2023 20:35
De spel wereld in Ghostwire: Tokyo ziet erg goed uit. Beetje Cyberpunk achtig met alle neon lichten en reclame borden die reflecteren op het asfalt.

Maar de punten die je aanhaald, zijn ook de reden waarom ik Gostwire: Tokyo niet heb gekocht. Voelt inderdaad erg zielloos aan en de combat is inderdaad herhalend.
Yonix @CyberToon15 maart 2023 20:40
Ben het met je eens dat de wereld er goed uitziet, zeker met alle 'toeters en bellen' geactiveerd (minus de slechte regen-effecten). Echter, het voelde tegelijkertijd als een RTX-demo en niet als een volwaardig spel.
centr1no @CyberToon16 maart 2023 08:49
Tokyo ziet erg goed uit. Beetje Cyberpunk achtig
Cyberpunk is Tokyo-achtig.

En ik ben het er niet mee eens dat het er goed uit ziet.
Er is zoveel mis met al die verlichting dat het er vaak gewoon raar uit ziet. Hoewel het nacht is lijkt er op veel plaatsen een soort algemene schemerverlichting te zijn (van de maan?) die in helderheid varieert. Een hoop lichtbronnen hebben wel reflecties maar maken geen schaduwen. Andere lichtbronnen doen geen van beide.
Voorwerpen en objecten die links en rechts neergezet lijken te zijn om de boel wat op te vullen maken het er niet beter op.

Vlak na release werd vaak gezegd dat het spel fotorealistisch is maar dat is het echt niet.
Jinoh 16 maart 2023 09:05
Cool, had de game voor 30 euro op Steam gekocht een poosje na release. Was erg vermakelijk en immersief en een mooie instap voor mij voor iets richting horror.

Heerlijk spel. Geen topper, maar gewoon leuk en vermakelijk om door spookstad Tokyo te dwalen.
Nyarlathotep 15 maart 2023 20:51
Is deze game niet geflopt? Na een paar maanden al voor een euro of 25-30 te krijgen op de PS5. Misschien kunnen de ontwikkelaars er nog wat uithalen zo...
SinergyX
16 maart 2023 00:00
Ghostwire: Tokyo comes to Xbox Series X|S with Xbox Game Pass, Windows 10/11 PC with PC Game Pass and Windows Store through Xbox Play Anywhere on April 12

Mochten de mensen overwegen om de game te willen kopen.
Verwijderd @SinergyX16 maart 2023 00:19
Staat letterlijk in de tekst
Koen88 @Verwijderd16 maart 2023 12:41
Niet het stuk dat het Play Anywhere is - en da's wel fijn om te weten.
Totoro88 16 maart 2023 01:46
Leuk, nog maar een 4 maanden tot Stray beschikbaar zou komen dan :D
Verwijderd 16 maart 2023 15:32
Veel goede dingen van deze game gehoord

Zelf helaas nog niet kunnen spelen

Maar ik kijk hier zeker erg naar uit,👌

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.