Ghostwire: Tokyo komt in april naar Xbox Series en krijgt nieuwe gamemodus

Ghostwire: Tokyo komt op 12 april naar Xbox Series X- en S-consoles en is dan ook beschikbaar in de Xbox Game Pass. Op die datum brengt uitgever Bethesda daarnaast de gratis Spider's Thread-update uit, die onder meer een extra gamemodus toevoegt.

Het firstpersonactiespel verscheen in maart 2022 voor de PlayStation 5 en Windows, maar Bethesda maakt bekend dat het spel in april ook naar de Xbox Series-consoles komt. In de game moet de speler met elementaire aanvallen geesten verdrijven, terwijl hij erachter probeert te komen wat er met de inwoners van Tokio is gebeurd en hoe hij de stad kan bevrijden van een geheimzinnig figuur.

Bij de release in april krijgt het spel een Spider's Thread-modus, een roguelitemodus die uit dertig stages bestaat. Het doel is om deze stages af te lopen en tot het einde bij de spelmodus te komen. Ondertussen kunnen spelers upgrades vrijspelen om te helpen in Spider's Thread. Als ze worden verslagen, moeten ze overnieuw beginnen, al behouden ze een deel van hun upgrades.

Verder biedt de update, die ook naar de PlayStation 5- en Windows-versie komt, nieuwe locaties, waaronder een middelbare school. Het spel krijgt ook een Reduced Horror Effects-instelling waarbij bepaalde effecten worden vervangen door stickers. Daarnaast komen er extra cutscenes in het verhaal, krijgt de speler nieuwe skills als Counter-Attack, Quick Dodging en Charge Rush, en bevat de game nieuwe vijanden en een uitgebreide fotomodus. Tweakers schreef een review over de PlayStation 5-versie van de game.