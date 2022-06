Bethesda brengt gratis visuele novelle uit als proloog op Ghostwire: Tokyo

Bethesda brengt een gratis visuele novelle uit die het verhaal inleidt van Ghostwire: Tokyo. De game is beschikbaar voor PlayStation 4 en 5. Daarnaast komt Ghostwire: Tokyo - Prelude ook beschikbaar op Steam en in de Epic Games Store.

De ontwikkelaar Tango Gameworks heeft een visuele novelle gemaakt waarin spelers kennismaken met personages en mysteries uit de wereld van Ghostwire: Tokyo. Je volgt in de game detectives die vreemde verdwijningen onderzoeken. De gebeurtenissen in Ghostwire: Tokyo - Prelude spelen zich af voor de gebeurtenissen in de game die later deze maand uitkomt.

Ghostwire: Tokyo - Prelude is per direct beschikbaar op de PlayStation 4 en 5. De game komt ook beschikbaar op de pc via Steam en de Epic Games Store op 8 maart. De game is op alle platformen gratis te downloaden en te spelen.

Tango Gameworks is ook verantwoordelijk voor Ghostwire: Tokyo. Dit actie-avonturenspel draait om het hoofdpersonage Akito. Hij beweegt zich door een mysterieus en verlaten Tokio, dat vol blijkt te zitten met boosaardige geesten. Ghostwire: Tokyo komt uit op 25 maart voor de PlayStation 5 en pc. Lees hier de preview van Ghostwire: Tokyo.