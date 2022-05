Sony toont woensdag tijdens PlayStation State of Play nieuwe PS4- en PS5-games

Sony belooft tijdens het aankomende Playstation State of Play-evenement verschillende games voor de PlayStation 4 en 5 te laten zien. De livestream is op woensdag 27 oktober om 23.00 uur Nederlandse tijd te zien via Sony's officiële kanalen. Het evenement duurt grofweg 20 minuten.

Tijdens het aankomende Playstation State of Play-evenement zal de focus ditmaal op games van derden liggen, zo laat Sony in een blogpost weten. Het bedrijf belooft meer details over reeds aangekondigde games en enkele nieuwe onthullingen van nog niet eerder aangekondigde titels. De livestream is onder meer op Twitch en YouTube te bekijken.

Sony geeft nog niets prijs over de games die tijdens het evenement getoond worden. Er zijn verschillende games die in aanmerking zouden komen, waaronder Ghostwire: Tokyo, Stray en Final Fantasy 16. Daarnaast komt Call of Duty: Vanguard begin november uit. Activision en Sony hebben al jaren een beperkte deal over de promotie van nieuwe Call of Duty-games. Games als Horizon Forbidden West, God of War Ranarök of de pc-versie van God of War uit 2018 zijn in elk geval uitgesloten aangezien deze gemaakt worden door studios van Sony zelf.