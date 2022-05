Digitale versie van originele GTA-trilogie-remaster verschijnt op 11 november

Rockstar Games brengt de digitale versie van Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition op 11 november uit. Deze versie komt naar pc, PlayStation 5, Xbox-consoles en Nintendo Switch. Voor PlayStation 4 en Xbox-consoles komt op 6 december een fysieke versie.

De verschijningsdata van de remasters zijn te zien in Rockstars onlinewinkel. Hier zijn de games nu ook alvast te bestellen voor zestig euro. De game staat in de PlayStation Store en de Microsoft Store. De digitale versies zijn op consoles van zowel de voorgaande als de huidige generatie te spelen.

Rockstar zegt voor de remasters de lichteffecten en omgevingen te hebben verbeterd. Ook zijn er textures in hogere resolutie, zijn er verbeterde draw distances en krijgen de spellen de besturing en targeting van GTA V. De ontwikkelaar zegt dat er nog 'veel meer' verbeteringen zijn, maar geeft vooralsnog geen nadere details.

De trilogiebundel bevat Grand Theft Auto III, Vice City en San Andreas. Het is voor zover bekend niet mogelijk de remasters los van elkaar te kopen. De pc-versie komt naar de Rockstar Games Launcher; over andere launchers is nog niets gezegd. Grove Street Games heeft de games geport. Eerder maakte deze ontwikkelaar onder meer iOS- en Android-ports van GTA-games. De ontwikkelaar was ook verantwoordelijk voor de Xbox 360- en PlayStation 3-port van GTA San Andreas. Volgend jaar komt de remastertrilogie ook naar iOS en Android.

Update, 14.45 uur: Rockstar heeft meer bekendgemaakt over de remaster. Deze zal op 11 november binnen de PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop en Rockstar Games Launcher verschijnen. Op 7 december verschijnt de game fysiek voor de Xbox Series- en One-consoles, Nintendo Switch en PlayStation 4. De remasters krijgen de cirkelvormige wapen- en radio-keuzemenu's van GTA V, geüpdatete minimaps met navigatiesystemen en waypoints, en achievements.

Switch-spelers kunnen de game verder besturen met de ingebouwde bewegingssensoren en het aanraakgevoelige scherm. De pc-versie ondersteunt weer Nvidia's DLSS-techniek. Alle titels krijgen verbeterde schaduwen, weereffecten en reflecties. Daarnaast hebben onder meer gebouwen, wapens en wegen nieuwe textures gekregen. De remaster is in de Unreal Engine gemaakt. De remaster van GTA San Andreas zal tot slot vanaf 11 november in de Xbox Game Pass zitten.