Reverse-engineered broncode GTA III en VC opnieuw offline na DMCA-takedown

Grand Theft Auto-uitgever Take-Two Interactive heeft voor de tweede keer de reverse-engineerprojecten re3 en reVC, die de broncodes van GTA III en GTA: Vice City nabootsen, offline gehaald via een dmca-verzoek.

Take-Two is van mening dat de nagebootste broncodes een inbreuk zijn op het auteursrecht van het bedrijf. Daarom diende het al een dmca takedown request in in februari van dit jaar, waar GitHub ook gehoor aan gaf. De initiatiefnemers van het project dienden destijds echter een verzoek in bij GitHub om de projecten weer online te zetten; hun argument was dat het project on fair use valt. Dat slaagde, omdat Take-Two niet binnen de termijn reageerde op het verzoek van de makers. De projecten kwamen in juni weer online, maar zijn nu dus weer offline, samen met talloze forks.

Vanwege de kwestie heeft Take-Two de makers van het project zelfs aangeklaagd in de staat Californië. Het bedrijf spreekt van het 'opzettelijk en kwaadaardig kopiëren, aanpassen en verspreiden van zijn broncode en overige content'. De veertien beklaagden zouden daarmee inbreuk hebben gemaakt op het copyright van de uitgever. Het bedrijf eist een nog te bepalen bedrag in schadevergoedingen en meldt volgens TorrentFreak als alternatief dat 150.000 dollar schadevergoeding per werk waarop inbreuk gemaakt is, geëist kan worden. Take-Two eist verder dat de ontwikkelaars al hun materiaal overhandigen en dat alle broncode en games die inbreuk zouden maken, van internet verwijderd worden.

Wanneer men de reverse-engineered projecten combineert met de datafiles uit de games, kan men de game spelen met meerdere voordelen, die de originele titels niet hadden. Er was onder meer ondersteuning voor moderne schermverhoudingen, anti-aliasing, kortere laadtijden, een debug-menu en ondersteuning voor moderne controllers. Ook maakte de broncode het relatief makkelijk om de games over te zetten naar bijvoorbeeld de Nintendo Switch, wat ook gebeurde.

Take-Two is sinds dit jaar agressief in strijd met mods voor GTA-games en projecten zoals re3 en reVC. Van de zomer liet het meerdere mods voor GTA III, Vice City, San Andreas en GTA V offline halen. Een van die mods, GTA: Liberty City, was 16 jaar in ontwikkeling.

Naar verluidt werkt Take-Two-dochter Rockstar Games aan remasters van GTA III, Vice City en San Andreas. Voor de remasters zou gebruikgemaakt worden van de Unreal Engine en krijgen zowel de graphics en de UI een update. De nieuwe look van de games zou een mix zijn van 'oude en nieuwe graphics'. Mogelijk dat Take-Two projecten als deze bestrijdt om de verkoopcijfers van deze remasters te beschermen.