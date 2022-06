Reverse-engineered broncode GTA III en Vice City is offline na DMCA-takedown

De reverse-engineered broncode van Grand Theft Auto III en Vice City is offline gehaald na een dmca takedown request. De afzender claimt te werken bij de uitgever van de games en hoewel de projectleider daar niet zeker van is, heeft hij het zekere voor het onzekere genomen.

Dat zegt de projectleider tegen Eurogamer. Niet alleen de originele GitHub-pagina's van re3 en reVC zijn niet meer toegankelijk, ook alle bekende forks van het project zijn dichtgetimmerd. De makers achter het project hadden ook officieel geen toestemming om de reverse-engineered code online te zetten. Dat een exemplaar van de originele games voor het gebruik van assets verplicht was, bood ook geen soelaas. Het verzoek is online gezet.

De nieuwe varianten van de twee games boden meerdere voordelen die de originele spellen, daterend uit 2001 en 2002, niet hadden. Er was onder meer ondersteuning voor moderne schermverhoudingen, anti-aliasing, kortere laadtijden, een debug-menu en ondersteuning voor moderne controllers. Ook maakte de broncode het relatief makkelijk om de games over te zetten naar bijvoorbeeld de Nintendo Switch, wat ook gebeurde.

In een interview met Eurogamer zegt het hoofd van het project, die de nickname aap hanteert en volgens zijn GitHub-profiel in Berlijn verblijft, dat hij na dit project aan het reverse-engineeren van Liberty City Stories en Vice City Stories gaat. Die games kwamen voor een beperkt aantal platformen uit en de pc was daar niet een van. Of dat nu nog doorgaat, is nog de vraag. Aap sprak het voornemen om met die games aan de gang te gaan uit in een achtergrondverhaal op Eurogamer.