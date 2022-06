Take-Two klaagt leden reverse-engineerprojecten GTA III en Vice City aan

Game-uitgever Take-Two Interactive is rechtszaken gestart tegen ontwikkelaars achter de opensourceprojecten re3 en reVC. Volgens de uitgever maken de ontwikkelaars met de software inbreuk op auteursrechten op GTA III en GTA Vice City.

Take-Two Interactive heeft de rechtszaak tegen vier bij naam genoemde ontwikkelaars en tien ontwikkelaars van wie de naam niet bekend is, ingediend bij de rechtbank van Californië. De veertien personen zouden betrokken zijn bij de opensourceprojecten re3 en reVC op Github en bij forks en andere afgeleiden van die projecten. De uitgever meldt dat het hierbij om software gaat waarmee gebruikers GTA III en Vice City kunnen draaien, ook op platforms waarop de originele games nooit verschenen, zoals de PlayStation Vita en de Nintendo Switch. De projecten waren verder gericht op het verbeteren en aanpassen van de games.

De ontwikkelaars hadden hier geen toestemming voor en Take-Two spreekt van het 'opzettelijk en kwaadaardig kopiëren, aanpassen en verspreiden van zijn broncode en overige content'. De veertien zouden daarmee inbreuk hebben gemaakt op het copyright van de uitgever. Het bedrijf eist een nog te bepalen bedrag in schadevergoedingen en meldt volgens TorrentFreak als alternatief dat 150.000 dollar schadevergoeding per werk waarop inbreuk gemaakt is, geëist kan worden. Take-Two eist verder dat de ontwikkelaars al hun materiaal overhandigen en dat alle broncode en games die inbreuk zouden maken, van internet verwijderd worden.

De re3- en reVC-projecten kwamen begin dit jaar beschikbaar op GitHub. Na reverse-engineeren van de originele broncode konden ontwikkelaar tal van verbeteringen doorvoeren, zoals ondersteuning voor meer schermformaten en anti-aliasing. Spelers hadden wel de originele games nodig voor bepaalde vereiste gameonderdelen. Volgens Take-Two ontstond in de loop van de tijd een volledige set afgeleide code waarmee een game-ervaring mogelijk werd die identiek is aan die van de originele games. Ook bevatten de bestanden volgens de claim originele Take-Two-content met betrekking tot tekst, personages en dialogen.

De projecten en hun forks werden in februari tijdelijk offline gehaald op basis van een beroep op de Amerikaanse Digital Millenium Copyright Act. De initiatiefnemers achter de projecten dienden echter een verzoek in bij GitHub om de projecten te herstellen. Omdat Take-Two niet tijdig reageerde op dat tegenverzoek, kwamen re3 en reVC in juni weer online. In zijn aanklacht beschuldigt de uitgever de projectleden ervan dat het tegenverzoek onder valse voorwendselen is ingediend. De ontwikkelaars meldden destijds dat hun projecten juist tot meer verkopen voor de games zorgden en hielpen om cultureel erfgoed te bewaren. Dat schreef TorrentFreak in juni.