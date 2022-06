Ontwikkelaars reverse-engineeren GTA III en Vice City en publiceren broncode

Een team ontwikkelaars heeft GTA 3 en Vice City opnieuw opgebouwd. Middels reverse-engineeren hebben deze ontwikkelaars de broncodes van beide games gepubliceerd, wat het ontwikkelen van mods voor de spellen gemakkelijker moet maken.

De broncodes van de re3- en reVC-projecten zijn beschikbaar op GitHub. De projecten kunnen al gespeeld worden. De ontwikkelaars leveren hiervoor voorgebouwde builds voor Windows, Linux en macOS, maar gebruikers kunnen eventueel zelf de broncodes compileren. Er zijn wel game-assets nodig voor de remakes. Daardoor moeten gebruikers de originele games in hun bezit hebben om de re3- en reVC-versies te spelen. De spellen zijn onder andere beschikbaar via digitale platforms als Steam.

De nieuwe varianten voegen verschillende verbeteringen toe. Zo ondersteunen de games nu 'alle schermverhoudingen' en anti-aliasing, leveren de ontwikkelaars een debug-menu en zouden de laadtijden van beide spellen flink zijn verminderd. De ontwikkelaars noemen ook de toevoeging van nieuwe cheatcodes.

Beide projecten zijn beschikbaar voor de pc. De GTA III-versie is ook beschikbaar voor de Nintendo Switch, PlayStation Vita en Nintendo Wii U. De re3- en reVC-projecten zijn nog niet beschikbaar voor de PlayStation 2 en originele Xbox, hoewel het team wel meldt dat ze dit graag zouden doen. Daarbij doen de ontwikkelaars een oproep voor hulp. Ook willen de modders de physics van beide games aanpassen om beter compatibel te zijn met hoge framerates.

Grand Theft Auto III is in oktober twintig jaar oud. De game kwam oorspronkelijk uit voor de PlayStation 2 en later verschenen versies voor de pc en originele Xbox. GTA III heeft een Metacritic-score van 97. Vice City verscheen een jaar later en werd ook goed ontvangen. Beide games zijn meermaals opnieuw uitgebracht, onder andere voor smartphones en nieuwere consoles.