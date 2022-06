Netflix komt op 25 maart met animeserie gebaseerd op Dota 2-game

Netflix zet op 25 maart een animeserie op zijn platform die gebaseerd is op de game Dota 2. Het gaat om de serie genaamd Dota: Dragon’s Blood waarin de hero Davion centraal staat. Netflix heeft alvast een korte teaser voor de serie uitgebracht.

Dota: Dragon’s Blood bestaat uit acht afleveringen. Netflix zegt dat in de serie het verhaal van Davion wordt verteld, een bekende Dragon Knight die zich heeft toegelegd om de kwade krachten uit de wereld te helpen. Onder meer een gevecht met een krachtige eldwurm wordt genoemd; dit is een ras van draken in de Dota 2-wereld.

Verder zal Princess Mirana een rol in het verhaal spelen. Zij voert een eigen geheime missie uit. Mirana is een speelbare hero in Dota 2, een jager die tegenstanders van een afstand bestookt, onder meer met een pijl die tegenstanders vastzet. Davion is ook een hero uit Dota 2, die gewapend met zwaard en schild tegenstanders juist van dichtbij wil naderen en met zijn ultieme ability in een draak kan veranderen.

De animaties voor de serie worden gemaakt door Studio MIR, die eerder al The Legend of Korra en het op Netflix geplaatste Voltron: Legendary Defender. De showrunner voor Dragon's Blood is Ashley Edward Miller, een producent en schrijver die eerder werkte aan Terminator: The Sarah Connor Chronicles, X-Men: First Class en Thor.