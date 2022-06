Gerucht: Netflix overweegt uitbreiding naar games

Netflix heeft plannen om zijn aanbod uit te breiden naar de gamingmarkt, claimt The Information op basis van bronnen die bekend zijn met de stappen die het videoplatform hiervoor onderneemt. Over de plannen is nog niet veel bekend.

Netflix is bezig mensen aan te nemen die verantwoordelijk worden voor de uitbreiding naar videogames. Dat meldt althans The Information, een site die vaker geruchten publiceert en doorgaans goed ingelicht is. De site baseert zich op bronnen die bekend zijn met de situatie.

Het zou om niet nader genoemde veteranen uit de gamewereld gaan, die Netflix in de afgelopen weken benaderd heeft om te komen werken bij het bedrijf. De plannen lijken zich daarmee nog in een vroeg stadium te bevinden. Een van de opties die Netflix zou overwegen, zou zijn om een aanbod van games te bundelen, vergelijkbaar met Apple Arcade.

Netflix is niet totaal onbekend met gaming. Het bedrijf liet door een derde partij een succesvolle mobiele game voor de serie Stranger Things ontwikkelen. Omgekeerd werkte het veel met gamebedrijven samen voor videoseries over games, zoals The Witcher, Tomb Raider, Sonic the Hedgehog, Dota 2, en Assassin's Creed.