Nederlandse huishoudens kiezen vaker voor meer dan één videostreamingdienst

Steeds meer huishoudens in Nederland hebben twee of drie abonnementen op videostreamingdiensten als Netflix en Amazon Prime. Dat schrijft Telecompaper op basis van cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar.

In de cijfers is te zien dat eigenlijk alle videostreamingdiensten, Netflix, Videoland, Disney+, Prime Video en NPO Start Plus dit eerste kwartaal gegroeid zijn ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Prime Video van Amazon is de snelste groeier. Die dienst groeide in marktaandeel van 2 naar 7 procent. De grootste dienst blijft Netflix. Het marktaandeel van Netflix groeide van 39 naar 43 procent.

Opgeteld heeft een kleine meerderheid van de huishoudens, 51 procent, een of meer abonnementen. 25 procent heeft twee of meer abonnementen. Dat percentage steeg ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Toen had 17 procent twee of meer streamingabonnementen. Het percentage met drie abonnementen verdubbelde zelfs ruim van 3 naar 7 procent. Ook nam het percentage dat geen abonnement heeft af, waar vorig jaar 56 procent geen enkel abonnement had, is dat percentage nu nog maar 49 procent.

Analist Tim Wijkman van Telecompaper zegt tegen de NOS dat het groeiende aantal videodiensten inmiddels ook ten koste gaat van reguliere tv-aansluitingen. Hij vraagt zich daarbij wel af hoeveel abonnementen mensen bereid zijn maximaal te nemen. Daar gaat Telecompaper verder onderzoek naar doen. "De kans bestaat dat mensen straks vaker gaan wisselen van dienst", zegt hij. "Dan heeft Netflix weer een leuke serie en de volgende maand stap je over op Amazon."

Onlangs zei Netflix nog dat het wereldwijd een afvlakkende groei verwacht van betalende abonnees in de eerste helft van 2021. De groei in de eerste drie maanden van 2021 was minder sterk dan in dezelfde periode een jaar eerder. Als reden daarvoor noemt Netflix de sterke groei tijdens het begin van de coronapandemie.