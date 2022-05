Netflix verwacht afvlakkende groei van betalende abonnees in eerste helft 2021

Netflix verwacht een veel minder sterke groei van het aantal betalende abonnees in de eerste helft van 2021. In de afgelopen drie maanden was er weliswaar sprake van een groei van deze abonnees, maar die groei was een stuk lager in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Netflix meldt in een toelichting op de kwartaalcijfers dat het had verwacht dat het totaal aantal betalende abonnees nu op 210 miljoen zou zitten, maar dat is aan het einde van dit kwartaal op 208 miljoen uitgekomen. In dezelfde periode vorig jaar kwamen er 15,8 miljoen betalende gebruikers bij, terwijl Netflix in de afgelopen drie maanden niet meer dan vier miljoen nieuwe betalende abonnees wist te verwelkomen. Het bedrijf verwacht dat deze afvlakkende groei zal doorzetten, waarbij een verwachting van een miljoen nieuwe betalende gebruikers voor het komende kwartaal wordt uitgesproken, terwijl het bedrijf in het tweede kwartaal van vorig jaar 10,1 miljoen betalende abonnees kon bijschrijven.

Als verklaring voor deze vertraging in de groeicijfers wijst Netflix op de aanzienlijke groei vorig jaar door de coronapandemie, waardoor het nu tegenvalt. Ook wijst de dienst op een minder groot aanbod van nieuwe content voor de eerste helft van dit jaar, wat veroorzaakt wordt door vertragingen in de productie als gevolg van covid-19. Netflix verwacht wel weer een flinke opleving in de tweede helft van dit jaar, onder meer omdat er dan nieuwe seizoenen uitkomen van een aantal grote series. Het gaat dan onder meer om The Witcher, Sex Education, La Casa de Papel en You.

Financieel gezien laat het bedrijf nog altijd goede cijfers zien. De omzet kwam in het afgelopen kwartaal uit op 7,2 miljard dollar, een stijging van 24 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In de afgelopen kwartalen steeg de omzet telkens met meer dan 20 procent. De winst kwam uit op 1,7 miljard en dat bleef een jaar eerder in dezelfde periode nog steken op een winst van 709 miljoen dollar.

Netflix verklaart deze huidige financiële cijfers door te wijzen op de coronacrisis. Als gevolg daarvan waren er eind vorig jaar meer abonnees dan er waarschijnlijk zonder deze crisis waren geweest, en dat leidde tot het huidige recordomzetcijfer. De hogere winst verklaart Netflix met de melding dat het nog steeds bezig is om het productieniveau op te voeren, waardoor het in het afgelopen kwartaal minder kosten maakte voor het maken van content.