Netflix noteert in 2020 recordaantal nieuwe betalende gebruikers

Netflix heeft op dit moment iets meer dan 203 miljoen betalende abonnees. De streamingdienst kwam op dat aantal uit dankzij 8,5 miljoen nieuwe, betalende gebruikers in het afgelopen vierde kwartaal. 2020 was een recordjaar wat het aantal nieuwe, betalende gebruikers betreft.

Dat zegt Netflix 2020 in een toelichting op de kwartaalcijfers. Gedurende het hele jaar kwamen er 37 miljoen betalende gebruikers bij, wat nog niet eerder zo hoog was. In het vierde kwartaal kwamen er 8,5 miljoen betalende gebruikers bij, waarvan er 4,5 miljoen afkomstig waren uit de gezamenlijke regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Dit is nog altijd de regio met de meeste groei.

Het bedrijf verwacht dat het aantal nieuwe betalende abonnees in het eerste kwartaal van dit jaar op 6 miljoen zal uitkomen. Dat zou beduidend lager zijn dan de 15,8 miljoen betalende gebruikers die er in het eerste kwartaal van vorig jaar bijkwamen. Dat hoge aantal van een jaar werd toegeschreven aan de verplichte thuisblijfsituatie als gevolg van de coronapandemie. Daardoor waren de eerste negen maanden van 2020 erg positief voor Netflix: in die periode kwamen er 28,1 miljoen betalende gebruikers bij. Dat is meer dan het totale aantal nieuwe gebruikers dat in heel 2019 werd toegevoegd.

Net als tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van het derde kwartaal van vorig jaar benadrukt Netflix ook nu dat het steeds minder afhankelijk is van de kapitaalmarkten om geld aan te trekken voor zijn producties. Het bedrijf stelt dat het dicht bij het punt van een positieve geldstroom is gekomen. In dit jaar moet dat kostendekkend zijn. Dat gecombineerd met een kassaldo van 8,2 miljard dollar en een nog niet gebruikte lening van 750 miljoen dollar verwacht Netflix dat het geen externe financiering meer nodig heeft voor de dagelijkse activiteiten.

De streamingdienst behaalde in het vierde kwartaal een omzet van 6,64 miljard dollar, wat een stuk hoger is dan de 5,47 miljard dollar van het vierde kwartaal van 2019. De nettowinst kwam in het afgelopen kwartaal uit op 587 miljoen dollar, waar dat een jaar geleden nog 542 miljoen dollar was. De nettowinst was over heel 2020 2,76 miljard dollar, tegenover 1,87 miljard dollar in 2019.