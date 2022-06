Netflix en SEGA maken Sonic the Hedgehog-animatieserie die in 2022 verschijnt

Volgend jaar verschijnt er een 3d-animatieserie van Sonic the Hedgehog op Netflix. De serie krijgt de naam Sonic Prime, is gericht op kinderen en families en zal in eerste instantie uit 24 afleveringen bestaan.

SEGA maakt de serie in samenwerking met animatiestudio WildBrain. Netflix heeft opdracht gegeven voor het maken van 24 episodes, schrijft WildBrain in een persbericht. De Canadese studio maakt met name kinderseries en heeft titels als Fireman Sam, Carmen Sandiego, Chip & Pottato en Snoopy in Space op zijn naam staan.

Ook Sonic Prime zal gericht zijn op kinderen, staat in de aankondiging. Er zijn nog geen beelden van de Sonic-serie vrijgegeven. Wel is bekend dat het om een 3d-animatieserie zal gaan. Hoe lang de afleveringen duren is nog niet duidelijk en wanneer in 2022 de serie te zien is, heeft Netflix nog niet bekendgemaakt.

Sonic the Hedhog is sinds 1991 een personage in SEGA-games. Volgens het Japanse bedrijf zijn er sindsdien 1,14 miljard Sonic-games verkocht. Vorig jaar kwam er al een Sonic the Hedgehog-film uit. Dat is een live-actionfilm met een geanimeerd Sonic-personage. Die film krijgt in 2022 een vervolg.

Netflix heeft diverse animatieseries gebaseerd op games in zijn assortiment. Sinds 2017 is er een animatieserie van Castlevania en dit jaar komt er een geanimeerde Resident Evil-serie uit op de streamingdienst. Volgend jaar komt ook animatieserie Cyberpunk: Edgerunners uit en vorige week werd een Tomb Raider-animatieserie aangekondigd.