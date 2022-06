Foto's keuringsinstantie tonen kleinere versie vouwbare Royole FlexPai-telefoon

Er zijn foto's verschenen van een kleinere versie van de Royole Flexpai-telefoon. De vouwbare smartphone heeft in tegenstelling tot zijn voorgangers geen frontcamera meer. In de gesloten stand is er een uitsparing voor het camera-eiland in de behuizing.

De foto's tonen dat de camera's iets uitsteken zoals bij veel telefoons het geval is, maar dat aan de andere kant van de behuizing juist een uitsparing zit voor dat camera-eiland, schrijft Mobiltelefon.ru, dat de foto's vond. De smartphone heeft net als de vorige FlexPais het scherm aan de buitenkant zitten. Daardoor is het alleen mogelijk om foto's te maken als het scherm is uitgeklapt.

De behuizing van de smartphone meet 147,1х138,8х7mm in opengeklapte stand, terwijl het haast vierkante scherm een diagonaal heeft van 7,2". Andere details zijn nog niet bekend. Royole bracht eind 2018 de eerste FlexPai uit, vorig jaar volgde de tweede versie.