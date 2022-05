Derde vouwbare Royole-smartphone heeft pop-upcamera

De derde versie van de vouwbare Royole FlexPai-smartphone heeft een pop-upcamera om selfies te maken. Dat blijkt uit een render die EvLeaks online heeft gezet. De telefoon was eerder dit jaar ook al te zien op foto's van een keuringsinstantie.

Door een pop-upcamera te gebruiken als frontcamera zit er geen inkeping of uitsparing in het scherm van de nieuwe vouwbare Royole-telefoon. Dat bleek al in februari, toen er via een keuringsinstantie foto's verschenen van het toestel. Daarop was de pop-upcamera echter niet te zien, waardoor het erop leek dat het toestel geen selfiecamera had.

Smartphoneleaker Evan Blass spreekt over de Royole F3, maar het is niet bekend of dat de officiële naam van het toestel is. De eerdere vouwbare smartphones van de fabrikant waren modellen in de FlexPai-serie; het zou om de FlexPai 3 kunnen gaan.

Royole heeft zijn derde vouwbare smartphone nog niet aangekondigd. De Chinese fabrikant had met de originele FlexPai eind 2018 de eerste vouwbare smartphone op de markt. De tweede versie werd eind 2020 aangekondigd. Met afmetingen van 147,1х138,8х7mm en een schermdiagonaal van 7,2" is de F3 kleiner dan zijn voorgangers; die hadden een 7,8"-scherm.

De FlexPai-telefoons hebben net als de Huawei Mate Xs het scherm aan de buitenkant als het toestel is dichtgeklapt. Dat wijkt af van de Samsung Galaxy Fold-modellen, waarbij het scherm aan de binnenkant zit en er een extra schermpje aan de buitenkant is geplaatst.