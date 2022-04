Royole maakt devkit met flexibel scherm beschikbaar

Royole komt met een devkit met daarin een flexibel scherm. De fabrikant van de eerste telefoon met een buigbaar scherm maakt deze techniek nu beschikbaar voor developers die zelf aan de slag willen met een flexibel scherm.

De Royole RoKit is verkrijgbaar via de website van de fabrikant en kost 959 dollar. De Royole RoKit bevat een flexibel 7,9"-aanraakscherm, met een resolutie van 1920x1440 pixels. Het scherm wordt geleverd met een board met daarop een Qualcomm Snapdragon 660-processor.

Verder bevat het board 3GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Ook worden wifi 5 en bluetooth 5 ondersteund. Het board heeft een usb type-c-connector en kan Android 10 draaien. Daarnaast is het ook mogelijk om het scherm via hdmi te verbinden met een computer, er zijn al drivers beschikbaar voor Windows 10.

Royole was in 2019 een van de eerste fabrikanten die met een telefoon met flexibel scherm kwam. De Royole FlexPai was de eerste smarpthone met buigbaar scherm dat we in handen kregen. Daarna volgende ook Samsung en andere fabrikanten met smartphones met buigbare schermen. Inmiddels is ook al een tweede versie van de FlexPai verschenen.