Royole kondigt vouwbare FlexPai 2-smartphone aan met 5G-support in Benelux

De Chinese fabrikant Royole heeft de tweede versie van zijn vouwbare smartphone aangekondigd. De FlexPai 2 komt nu gelijk uit met ondersteuning voor mobiele netwerken in Europa, waaronder 5G-ondersteuning voor frequenties in de Benelux.

Royole heeft de FlexPai 2 voorzien van een flexibel 4:3-oledscherm van eigen makelij met een diagonaal van 7,8" en een resolutie van 1920x1440 pixels. Het scherm is 15,9x11,9cm met een oppervlakte van 188 vierkante centimeter. Opgevouwen blijft daar een 5,5"-scherm van over van 7,4x11,9cm met een resolutie van 1440x900 pixels en een verhouding van 14,4:9.

Net als de eerste FlexPai en de Huawei Mate Xs is het een telefoon die het scherm aan de buitenkant heeft zitten. De telefoon meet opgevouwen 134x89x12,8mm en uitgevouwen is dat 134x186x6,3mm. De telefoon draait op een Qualcomm Snapdragon 865-soc, met opties voor 8GB/256GB en 12GB/512GB.

Het toestel heeft een 4450mAh-accu, die met 18W kan worden opgeladen. Dat is een upgrade over de vorige FlexPai die een kleinere accu heeft. De telefoon heeft vier camera's: een primaire 64-megapixelcamera, een 16-megapixelcamera met ultragroothoeklens, een 8-megapixelcamera met telelens voor '3x zoom' en een 32-megapixelcamera voor 'portretfoto's'. Onder de camera's zit een touchpad om het scherm aan te zetten of om splitscreen-modus te activeren.

De telefoon draait op Royoles eigen Android-skin WaterOS 2.0 op basis van Android 10, zonder Google-diensten. De smartphone komt in China uit voor 9980 yuan, ongeveer 1250 euro, terwijl de 12GB-variant ongeveer honderd euro meer kost. Of en wanneer het toestel uitkomt in Europa en de Benelux, is nog niet bekend.