Spider-Man-remaster voor PS5 kan progressie van PS4-versie niet overnemen

De PS4-titel Spider-Man uit september 2018 krijgt een remaster voor de PS5, maar spelers die de singeplayergame al voor de PS4 hebben, kunnen hun progressie niet overhevelen naar de PS5 bij deze remaster.

Ontwikkelaar Insomniac Games maakte dat bekend op Twitter, toen een speler vroeg of ze door kon gaan met waar ze gebleven was, of geheel opnieuw moest beginnen bij Marvel’s Spider-Man: Remastered. The Verge heeft uitgever Sony om een reactie gevraagd, maar het bedrijf heeft nog niet gereageerd. Deze Spider-Man-remaster voor de PS5 komt beschikbaar als onderdeel van Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, die 80 euro gaat kosten. Spider-Man: Miles Morales zelf is een standalone game die 60 euro zal kosten en op 19 november uitkomt voor zowel de PS4 als de PS5.

De algehele situatie voor overhevelen van save games van een game voor de PS4 naar de geüpgradede versie voor de PS5 is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk zal dit van game tot game verschillen. Zo krijgt het onlangs verschenen Marvel's Avengers een gratis next-gen-update voor de PS5 en Xbox Series X en Square Enix heeft al laten weten dat de savebestanden zijn over te hevelen. Bij FIFA 21 zal dat bijvoorbeeld niet geval zijn bij de PS5 en de Xbox Series X; alleen de gemaakte voortgang bij FIFA 21 Ultimate Team kan worden overgezet, waarbij de progressie op de nieuwere consoles ook wordt gehandhaafd voor de oudere consoles.

Deze situatie is iets duidelijker voor de nieuwe Xbox Series X. Microsoft heeft namelijk eerder laten weten dat de Smart Delivery-functie van deze console niet alleen automatisch de juiste versie van een game binnenhaalt, maar dat de functie ook bestaande savegames van de Xbox One naar de nieuwe console overhevelt. Dit wordt in ieder geval toegepast bij Microsofts first-partygames die voor de Series X worden geoptimaliseerd. Deze techniek is beschikbaar voor alle ontwikkelaars om in hun games in te bouwen, maar of dat ook gebeurd, zal afhangen van de keuzes van die bedrijven. Microsoft noemde eerder al een rijtje met games waarbij Smart Delivery wordt ondersteund: Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2, DiRT 5, Scarlet Nexus, Chorus, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Yakuza: Like a Dragon, The Ascent, Call of the Sea, Gears 5, Second Extinction en Metal: Hellslinger.