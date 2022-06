Insomniac komt met update om PS4-savegames van Spider-Man op PS5 te gebruiken

Insomniac, de ontwikkelaar van de PlayStation 4-titel Spider-Man, komt toch met een mogelijkheid voor spelers om hun savegames over te hevelen naar de remaster van de game voor de PS5. Het bedrijf gaf eerder nog aan dat dit niet mogelijk zou zijn.

In een bericht op Twitter zegt Insomniac dat het naar verwachting rond Thanksgiving, wat dit jaar in de VS op 26 november valt, met de update komt. Daarmee kunnen spelers hun PS4-savegames van Spider-Man overhevelen naar Marvel’s Spider-Man Remastered, de remaster van Spider-Man die uitkomt voor de PS5. In september gaf Insomniac nog aan dat het niet mogelijk zou zijn om de progressie van de PS4-versie mee te nemen naar de Spider-Man-remaster voor PS5.

Ruim een maand geleden gaf Sony meer details over Spider-Man Remastered voor de PlayStation 5. Zo komt er een Performance Mode waarin de game met 60fps draait. Verder zullen de laadtijden grotendeels verdwijnen, komt 3d-audio beschikbaar en zullen personages er veel gedetailleerder uitzien.

Spider-Man Remastered verschijnt op 19 november, op de dag van de release van de PlayStation 5. De remaster is alleen te koop als onderdeel van Spider-Man: Miles Morales. Die nieuwe game kost 60 euro. en bezitters van dat spel kunnen voor 20 euro de remaster erbij kopen. Daarnaast brengt Sony een Ultimate Edition uit van Spider-Man: Miles Morales. Die kost 80 euro en bevat zowel de nieuwe game als de remaster.